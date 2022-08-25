Jess Thorup: "Şampiyonlar Ligine kaldığımız için çok mutluyuz" - Son Dakika
Üye Girişi

Jess Thorup: "Şampiyonlar Ligine kaldığımız için çok mutluyuz"

25.08.2022 01:15
Jess Thorup: "Şampiyonlar Ligine kaldığımız için çok mutluyuz"

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off rövanş maçında Trabzonspor'la 0-0 berabere kalarak gruplara kalma başarısı elde eden Danimarka temsilcisi Kopenhag ülkesine mutlu dönüyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off rövanş maçında Trabzonspor'la 0-0 berabere kalarak gruplara kalma başarısı elde eden Danimarka temsilcisi Kopenhag ülkesine mutlu dönüyor.

Kopenhag Teknik Direktörü Jess Thorup, karşılaşma sonrasında yaptığı açıklamada "İki maçta da çok iyi oynadık. Rakip takımı sahamızdan uzak tutmaya çalıştık. Bu seviyedeki bir maçta tur atlayarak Şampiyonlar Ligine kaldığımız için çok mutluyuz. Zayıf yönlerini ve güçlü yönlerini biliyorduk, alan daraltarak istediğimiz alabildik. Güzel bir atmosferde oynadık. Karşılaşma sonrasında Taraftarlarımız ile sevinç yaşamamız çok güzeldi" dedi. - TRABZON

YORUMLAR
500
Trabzonspor-Kopenhag maçının ardından Trabzonspor-Kopenhag maçının ardından Trabzonspor-Kopenhag maçından notlar Trabzonspor-Kopenhag maçından notlar
Kaynak: İHA

UEFA Şampiyonlar Ligi, Trabzonspor, Danimarka, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Jess Thorup: 'Şampiyonlar Ligine kaldığımız için çok mutluyuz' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:38 Araç sahipleri dikkat! Motorine gelen zamla litre fiyatı 26 lira 3 kuruşa yükseldi
00:35 "Borçlarınızı ödemeyin" diyen Kılıçdaroğlu'na Bakan Nebati'den cevap geldi: Ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz
00:33 Türk futbolu dibi gördü! 26 yıl sonra ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeyeceğiz
00:21 Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan "İmamlar seçim için sahada" iddiasına cevap
00:01 İmam Hatiplilerle ilgili sözleri tepki toplayan ünlü şarkıcı Gülşen hakkında soruşturma başlatıldı
23:59 Kopenhag ile 0-0 berabere kalan Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti!
23:56 Milli voleybolcu Ebrar Karakurt'u sinirlendirecek poz! Eski sevgilisi paylaştı
23:23 Dar gelirli vatandaşların icralık borçlarına devlet desteği: 30 milyar liralık borç tasfiye edilecek
23:22 Ukrayna'da 4 saatte tamamlanan tarihi maç! Rusya'nın saldırı yapacağı uyarısıyla futbolcular sığınaklarda bekledi
23:07 Sahne kıyafetleriyle gündem olan Gülşen'den İmam Hatipliler hakkında tepki toplayan sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2022 01:15:21. #1.13#
SON DAKİKA: Jess Thorup: "Şampiyonlar Ligine kaldığımız için çok mutluyuz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement