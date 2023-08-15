UEFA Süper Kupa Finali Hangi Kanalda? - Son Dakika
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UEFA Süper Kupa Finali Hangi Kanalda?

Son Güncelleme: 15.08.2023 21:23

Manchester City - Sevilla UEFA Süper Kupa maçı 16 Ağustos 2023 Çarşamba günü saat 22:00'de başlayacak ve TV8,5 kanalından şifresiz yayınlanacak.

UEFA Süper Kupa finali, futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Final maçının hangi kanalda yayınlanacağı merak edildi. Peki, UEFA Süper Kupa finali hangi kanalda? Manchester City - Sevilla UEFA Süper Kupa maçı ne zaman?

UEFA SÜPER KUPA FİNALİ HANGİ KANALDA?

Manchester City - Sevilla maçı 16 Ağustos 2023 Çarşamba günü saat 22:00'de başlayacak. Maç, TV8,5 kanalından şifresiz yayınlanacak.

UEFA SÜPER KUPA HAKKINDA

UEFA Süper Kupası (Özgün adı: UEFA Super Cup), UEFA Avrupa Ligi ile UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu arasında oynanan ve tek maçla sahibini bulan kupa. Yerel liglerin başlangıcından hemen önce ağustos ayında oynanır.

Tarihi

UEFA Süper Kupası fikri ilk olarak 1972 yılında Hollanda'nın De Telegraaf gazetesi muhabirlerinden olan Anton Witkamp tarafından ortaya atılmıştır. Bu fikri yansıttığı zamanlar tam da Hollanda kulüp futbolunun özellikle de Ajax'ın altın yıllarını yaşadığı zamanlardı. Witkamp'ın asıl amacı Avrupa'nın en iyi futbol takımını belirleyecek yeni bir şeyler bulmaktı. Witkamp'ın fikri o zamanki adlarıyla Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Kupa Galipleri Kupası şampiyonlarının karşılasması olarak hayata geçecekti ki, UEFA başkanının izin vermemesi yüzünden gerçekleşemedi. Bunun nedeni de Kupa Galipleri Kupasını o sezon kazanan Rangers'ın taraftarlarının olumsuz hareketleri yüzünden Avrupa kupalarından bir yıl boyunca men edilmesiydi.

UEFA desteklememesine rağmen kupa maçı De Telegraaf gazetesinin finansal desteğiyle iki maç üzerinden oynandı ve ilk Avrupa Süper Kupası'nı kazanan takım Ajax oldu. Daha sonra bu kupa UEFA tarafından desteklenmeye başladı.

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