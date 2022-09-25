UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup altıncı ve son maçında Faroe Adaları 'na konuk olan A Milli Futbol Takımı 'nda teknik direktör Stefan Kuntz , ay-yıldızlı ekibin son oynadığı Lüksemburg karşılaşmasına göre ilk 11'de 6 değişiklik yaptı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Faroe Adaları-Türkiye maçından notlar - Son Dakika

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