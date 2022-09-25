Faroe Adaları-Türkiye maçından notlar - Son Dakika
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Faroe Adaları-Türkiye maçından notlar

25.09.2022 21:52
Faroe Adaları-Türkiye maçından notlar

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup altıncı ve son maçında Faroe Adaları'na konuk olan A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Stefan Kuntz, ay-yıldızlı ekibin son oynadığı Lüksemburg karşılaşmasına göre ilk 11'de 6 değişiklik yaptı.

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup altıncı ve son maçında Faroe Adaları'na konuk olan A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Stefan Kuntz, ay-yıldızlı ekibin son oynadığı Lüksemburg karşılaşmasına göre ilk 11'de 6 değişiklik yaptı.

Kuntz, Lüksemburg maçında ilk 11'de yer alan ve cezalı duruma düşen Cengiz Ünder, sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkarılan Çağlar Söyüncü, Enes Ünal, Orkun Kökçü ile Uğurcan Çakır ve Halil Dervişoğlu'nun yerine ilk 11'de Altay Bayındır, Ozan Kabak, Yunus Akgün, Berkan Kutlu, İrfan Can Kahveci ve Serdar Dursun'a şans verdi.

Ay-yıldızlı ekip mücadeleye, Altay Bayındır, Zeki Çelik, Ozan Kabak, Kaan Ayhan, Eren Elmalı, Berkan Kutlu, Ferdi Kadıoğlu, Yunus Akgün, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu ve Serdar Dursun ilk 11'iyle çıktı.

Kadroya sonradan dahil edilen 4 oyuncu yedekler arasında

Teknik direktör Stefan Kuntz'un, A Milli Takım aday kadrosuna Lüksemburg karşılaşmasından sonra davet ettiği 4 oyuncuyu yedekler arasında tuttu.

Cenk Özkaçar, Ravil Tagir, Berkay Özcan ve Umut Bozok Milli takımın yedek kulübesinde yer aldı.

Bu 4 oyuncunun yanı sıra yedek kulübesinde forma şansı bekleyen diğer isimler ise Uğurcan Çakır, Doğan Alemdar, Tolga Ciğerci, İsmail Yüksek, Halil Dervişoğlu, Rıdvan Yılmaz, Onur Bulut ve Serdar Gürler oldu.

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Saat 21:45'de başlayacak Faroe Adaları-Türkiye maçında ilk 11'ler netleşti Saat 21:45'de başlayacak Faroe Adaları-Türkiye maçında ilk 11'ler netleşti Stefan Kuntz: Yüzümüze yumruğu yedik, nakavt olmadık Stefan Kuntz: Yüzümüze yumruğu yedik, nakavt olmadık
Kaynak: AA

Faroe Adaları, Stefan Kuntz, Lüksemburg, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Faroe Adaları-Türkiye maçından notlar - Son Dakika

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