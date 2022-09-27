A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz'dan birlik mesajı Açıklaması - Son Dakika
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A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz'dan birlik mesajı Açıklaması

27.09.2022 21:46
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz'dan birlik mesajı Açıklaması

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta oynadığı son 2 maçta Lüksemburg ile berabere kalan ve Faroe Adaları'na yenilen A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Stefan Kuntz, eleştirilere açık olduğunu ancak başarı için birlik olmaları gerektiğini belirtti.

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta oynadığı son 2 maçta Lüksemburg ile berabere kalan ve Faroe Adaları'na yenilen A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Stefan Kuntz, eleştirilere açık olduğunu ancak başarı için birlik olmaları gerektiğini belirtti.

Alman teknik adam, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, Faroe Adaları karşısında yaşadıkları mağlubiyet nedeniyle üzüntü duyduklarını dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:

"Son oynadığımız karşılaşmanın ardından bana gönderdiğiniz destekleyici mesajlara ve yapıcı eleştirilerinize teşekkür ediyorum. Eleştiriye daima açığım ve bu durumla yüzleşmeye hazırım. Tabii ki böylesi bir yenilgi içimizi acıtıyor ancak bu yaşadığımızı, daha iyiye ulaşmak için bizi teşvik ve motive edici bir olay olarak görmeliyiz. Bugün İstanbul'a dönüşümüzün akşamında yardımcılarımla birlikte Ümit Milli Takımı'mızın Gürcistan ile oynadığı özel maçı stadyumdan takip ediyoruz. Şimdi milli takımımızın başarısı için birlik olma zamanı."

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Kaynak: AA

A Milli Futbol Takımı, Faroe Adaları, Stefan Kuntz, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz'dan birlik mesajı Açıklaması - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz'dan birlik mesajı Açıklaması - Son Dakika
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