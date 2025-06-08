Dev finale Ali Koç damgası! Binlerce kişi önünde o pankartı açtı

Almanya'nın Münih kentindeki Allianz Arena'da oynanan Portekiz- İspanya Uluslar Ligi finaline Ali Koç damga vurdu.

'ALİ KOÇ İSTİFA PANKARTI'

Fenerbahçeli bir taraftar, maçın oynanacağı stadyumda yerini alarak sürpriz bir harekete imza attı. Sarı-lacivertli taraftar maç öncesinde bir pankart açarak Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'u istifaya davet etti. Taraftarın açtığı pankartta "Ali Koç İstifa! Her yer Aziz, her yer Yıldırım' ifadelerinin yazıldığı görüldü.

BÜYÜK DESTEK GÖRDÜ

Bu fotoğrafı sosyal medyada paylaşan taraftar, Sarı-lacivertli taraftarlar tarafından kısa süre içerisinde büyük ilgi gördü ve binlerce beğeni ile yorum aldı.

İşte o pankart;