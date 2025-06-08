Almanya'nın Münih kentindeki Allianz Arena'da oynanan Portekiz- İspanya Uluslar Ligi finaline Ali Koç damga vurdu.
Fenerbahçeli bir taraftar, maçın oynanacağı stadyumda yerini alarak sürpriz bir harekete imza attı. Sarı-lacivertli taraftar maç öncesinde bir pankart açarak Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'u istifaya davet etti. Taraftarın açtığı pankartta "Ali Koç İstifa! Her yer Aziz, her yer Yıldırım' ifadelerinin yazıldığı görüldü.
Bu fotoğrafı sosyal medyada paylaşan taraftar, Sarı-lacivertli taraftarlar tarafından kısa süre içerisinde büyük ilgi gördü ve binlerce beğeni ile yorum aldı.
İşte o pankart;
Son Dakika › Spor › Dev finale Ali Koç damgası! Binlerce kişi önünde o pankartı açtı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (4)