İngiltere'nin korktuğu senaryo gerçek oldu! İtalya'ya kaybederek Uluslar B Ligi'ne düştüler - Son Dakika
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İngiltere'nin korktuğu senaryo gerçek oldu! İtalya'ya kaybederek Uluslar B Ligi'ne düştüler

23.09.2022 23:54
İngiltere'nin korktuğu senaryo gerçek oldu! İtalya'ya kaybederek Uluslar B Ligi'ne düştüler

UEFA Uluslar Ligi grup aşamasında 5. hafta maçlarına devam edildi. A Ligi 3. Grup'ta oynanan maçta İtalya'ya deplasmanda 1-0 yenilen İngiltere B Ligi'ne düştü.

Avrupa futbolunun milli takım düzeyindeki organizasyonunun 5. hafta ikinci gününde, 7 maç oynandı.

İTALYA, İNGİLTERE'Yİ RASPADORI'NİN GOLÜYLE DEVİRDİ

A Ligi 3. Grup'ta oynanan maçta İtalya, 68. dakikada Giacomo Raspadori'nin attığı golle İngiltere'yi 1-0 mağlup etti. Grupta 2 puanı bulunan Gareth Southgate yönetimindeki İngiltere, bu sonucun ardından B Ligi'ne düştü.

Gruptaki diğer mücadelede ise Macaristan, 17. dakikada Adam Szalai'nin golüyle deplasmanda Almanya'yı 1-0 yendi. Fenerbahçeli Attila Szalai, Almanya karşısında 90 dakika sahada kaldı.

İŞTE GECENİN SONUÇLARI

Alınan sonuçlar şöyle:

A Ligi

3. Grup:

İtalya-İngiltere: 1-0

Almanya-Macaristan: 0-1

B Ligi

3. Grup:

Finlandiya-Romanya: 1-1

Bosna Hersek-Karadağ: 1-0

C Ligi

4. Grup:

Gürcistan-Kuzey Makedonya: 2-0

Bulgaristan-Cebelitarık: 5-1

D Ligi

2. Grup:

Estonya-Malta: 2-1

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Kaynak: AA

England, İtalya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İngiltere'nin korktuğu senaryo gerçek oldu! İtalya'ya kaybederek Uluslar B Ligi'ne düştüler - Son Dakika

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