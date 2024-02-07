UEFA Uluslar Ligi 2024-2025 Sezonu Kura Çekimi Yarın Yapılacak

UEFA Uluslar Ligi'nde 2024-2025 sezonu kura çekimi yarın yapılacak.
Lig aşamasının kura çekimi, Fransa'nın başkenti Paris'te TSİ 20.00'de gerçekleştirilecek.
Türkiye, UEFA'ya üye 54 federasyon takımının 4 klasmanda mücadele edeceği turnuvada B Ligi'nde yer alacak.
Türkiye, 4. torbadan katılacak
Takımlar, 2022-2023 UEFA Uluslar Ligi'nde elde ettikleri puan ve derecelere göre torbalara ayrılırken, Türkiye kendi kategorisinde 4. torbadan kura çekimine katılacak.
Türkiye'nin de bulunduğu B Ligi'nde torbalar şu şekilde:
1. torba: Avusturya, Çekya, İngiltere, Galler
2. torba: Finlandiya, Ukrayna, İzlanda, Norveç
3. torba: Slovenya, İrlanda, Arnavutluk, Karadağ
4. torba: Gürcistan, Yunanistan, Türkiye, Kazakistan.
Turnuva formatı ve maç takvimi
A Ligi'nde gruplarını ilk iki sırada tamamlayan 8 takım, iki ayaklı çeyrek finallerde mücadele edecek. Bu eşleşmelerin galipleri Haziran 2025'teki final turnuvasına katılacak.
B ve C Liglerindeki dört grup birincisinin yanı sıra D Ligi'ndeki iki grup birincisi, A, B ve C Liglerine yükselecek.
A ve B Liglerinde dördüncü sırayı alan takımlar, otomatik olarak B ve C Liglerine düşecek. C Ligi'nde dördüncü sırayı alan en kötü iki takım da D Ligi'ne gidecek.
A Ligi'nin üçüncü sıradaki takımları ve B Ligi'nin ikincileri, B Ligi'nin üçüncü sıradaki takımları ve C Ligi'nin ikincileri, iki ayaklı play-off maçı oynayacak.
C Ligi'nin dördüncü sıradaki en iyi iki takımı ile D Ligi'nin iki ikincisi arasında da play-off mücadelesi yapılacak.
Turnuvanın maç takvimi ise şu şekilde:
|Müsabakalar
|Tarih
|1 ve 2. maçlar
|5-10 Eylül 2024
|3 ve 4. maçlar
|10-15 Ekim 2024
|5 ve 6. maçlar
|14-19 Kasım 2024
|Yarı finaller
|4-5 Haziran 2025
|Final ve üçüncülük maçı
|8 Haziran 2025
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