UEFA ve AFC'den Infantino'ya Eleştiri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

UEFA ve AFC'den Infantino'ya Eleştiri

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UEFA, AFC ve CONCACAF, FIFA Başkanı Infantino'yu eleştirerek futbolun sahipliğini vurguladı.

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) ve Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF) ortak bir açıklamayla FIFA Başkanı Gianni Infantino'ya eleştiride bulundu.

UEFA, AFC ve CONCACAF, ortak açıklamayla FIFA Başkanı Infantino'yu eleştirdi. UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, AFC Başkanı Salman Bin İbrahim Al Khalifa ve CONCACAF Başkanı Victor Montagliani'nin imzalarıyla paylaşılan açıklamada, futbolun hiçbir şahsa veya kuruma ait olmadığı vurgulandı. "Futbol, oyunculara, taraftarlara, kulüplere, üye federasyonlara ve geleceğini korumakla görevlendirilen tüm kurumlara aittir" denilen açıklamanın devamında, FIFA Başkanı Infantino'nun yönetim şekli eleştirilerek, "Futbolda liderlik bir mülk değildir. Gücü elde tutmak veya gücün elde tutulmasını talep etmekle ilgili değildir. Liderlik, kendisine güvenen futbol ailesine karşı üstlenilen bir hizmet görevidir. Aldatma yoluyla güven kırıldığında ve bir kişi kendisine yetki veren kolektif yapının üzerine çıktığında, bu görev terk edilmiş olur" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA

Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor UEFA ve AFC'den Infantino'ya Eleştiri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kırtasiyeyi bastılar, sahibine tekme tokat saldırdılar Kırtasiyeyi bastılar, sahibine tekme tokat saldırdılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sosyal medyadan hakaretler savuran şahıs gözaltına alındı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sosyal medyadan hakaretler savuran şahıs gözaltına alındı
Irak’ta eski bakan için yakalama kararı çıkarıldı Irak’ta eski bakan için yakalama kararı çıkarıldı
Mekke Paktı İsrail’i fena sarstı: Bakan, hükümete acil çağrı yaptı Mekke Paktı İsrail'i fena sarstı: Bakan, hükümete acil çağrı yaptı
Yumurtaları marketin içinde tek tek kırdı Yumurtaları marketin içinde tek tek kırdı
Kılıçdaroğlu “tereddütsüz destek” dedi, CHP’de ilk fire geldi: İlhan Kesici “hayır” diyecek Kılıçdaroğlu “tereddütsüz destek” dedi, CHP’de ilk fire geldi: İlhan Kesici “hayır” diyecek

18:33
Yeni Parti’de 21 milletvekili çerçeve yasaya ’hayır’ diyecek
Yeni Parti'de 21 milletvekili çerçeve yasaya 'hayır' diyecek
18:32
Öcalan’ın ailesiyle çektirdiği fotoğraf paylaşıldı
Öcalan'ın ailesiyle çektirdiği fotoğraf paylaşıldı
18:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan AB’ye net mesaj: Hepimizin menfaatine olur
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB'ye net mesaj: Hepimizin menfaatine olur
17:55
TBMM’de kritik gün: Çerçeve yasa için partilerin tutumu netleşti
TBMM’de kritik gün: Çerçeve yasa için partilerin tutumu netleşti
17:28
Bahçeli’den Özgür Özel’e: Bir gecede 91 milletvekiline nasıl ulaştınız
Bahçeli'den Özgür Özel'e: Bir gecede 91 milletvekiline nasıl ulaştınız?
17:10
Etimesgut Belediyesi’nde başkanvekili belli oldu
Etimesgut Belediyesi'nde başkanvekili belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2026 21:18:30. #7.13#
SON DAKİKA: UEFA ve AFC'den Infantino'ya Eleştiri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.