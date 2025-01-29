Ufuk Akyol Esenler Erokspor\'a Kiralandı

Konyaspor'a yaz transfer sezonuna katılan Ufuk Akyol, sezon sonuna kadar Esenler Erokspor'a kiralandı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, transfer çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede yaz transfer sezonunda takıma katılan 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Ufuk Akyol, sezon sonuna dek Trendyol 1. Lig ekiplerinden Esenler Erokspor'a kiralandı.
Bu sezon Süper Lig'de 6 maçta forma giyen Ufuk Akyol, kupada ise 3 maçta süre aldı. - KONYA
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