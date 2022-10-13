Ufuk Sarıca, yenilenmiş kadronun zorluklarını yaşadıklarını açıkladı Açıklaması - Son Dakika
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Ufuk Sarıca, yenilenmiş kadronun zorluklarını yaşadıklarını açıkladı Açıklaması

13.10.2022 14:24
Ufuk Sarıca, yenilenmiş kadronun zorluklarını yaşadıklarını açıkladı Açıklaması

FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu ikinci maçında Almanya'da Telekom Basket'e 83-71 mağlup olan Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, yeni bir takım olmanın zorluklarını yaşayacaklarını söyledi.

FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu ikinci maçında Almanya'da Telekom Basket'e 83-71 mağlup olan Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, yeni bir takım olmanın zorluklarını yaşayacaklarını söyledi.

Sarıca, yaptığı açıklamada, zor geçmesini bekledikleri müsabakadan mağlup ayrıldıklarını dile getirdi.

Karşılaşmada iyi oynamadıklarını belirten Sarıca, "Yeni bir takım olmanın zorluklarını yaşayacağız. Bunu oyuncularıma da söyledim, hemen iyi olmamızı bekleyemeyiz." dedi.

Üst üste 3 maç kazandıklarını ama tam anlamıyla hazır olmadıklarını kaydeden Sarıca, "Daha fazla çalışmamız lazım. Bonn'u tebrik ediyorum, iyi oynadılar ve kazanmayı hak ettiler. Biz, ikinci çeyrek hariç, defansif ribauntlarda ve rakibin ikili oyunlarını durdurmakta zorlandık. Çalışmaya ve kendimizi geliştirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde ilk yenilgisini alan Pınar Karşıyaka, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 3. haftasında 15 Ekim Cumartesi günü Beşiktaş Emlakjet ile deplasmanda karşılaşacak.

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Kaynak: AA

Pınar Karşıyaka, Ufuk Sarıca, Almanya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ufuk Sarıca, yenilenmiş kadronun zorluklarını yaşadıklarını açıkladı Açıklaması - Son Dakika

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