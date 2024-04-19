Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, yaptığı bir konuşmada Sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç'tan bahsederken göz yaşlarını tutamadı.
Dündar, konuşmasında "Ali Koç şampiyonluğu görmeye o kadar layık bir insan ki size anlatamam. Gözyaşlarımı zor tutuyorum" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Spor › Uğur Dündar gözyaşlarını tutamadı! Duygu dolu Ali Koç sözleri - Son Dakika
Beşiktaş, MKE Ankaragücü maçında Emrecan Terzi'nin sakatlanmasıyla zor anlar yaşadı. Terzi, eşinin doğum yapması nedeniyle izin alarak kadroya dahil oldu ve maça ilk 11'de başladı. Ancak karşılaşmanın 42. dakikasında sakatlandı ve yerini Tayyip Talha Sanuç'a bıraktı.
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