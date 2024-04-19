Uğur Dündar gözyaşlarını tutamadı! Duygu dolu Ali Koç sözleri

Spor

MKYK\'da Erdoğan\'ı kızdıran İmamoğlu sözleri: Bunu nasıl söylersin?

31 Mart yerel seçimlerinin en çok konuşulan görüntülerine ilişkin soruşturma

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, yaptığı bir konuşmada Sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç'tan bahsederken göz yaşlarını tutamadı.

"ŞAMPİYONLUĞU GÖRMEYE LAYIK BİR İNSAN"

Dündar, konuşmasında "Ali Koç şampiyonluğu görmeye o kadar layık bir insan ki size anlatamam. Gözyaşlarımı zor tutuyorum" ifadelerini kullandı.