Uğur Dündar gözyaşlarını tutamadı! Duygu dolu Ali Koç sözleri - Son Dakika
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Uğur Dündar gözyaşlarını tutamadı! Duygu dolu Ali Koç sözleri

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Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, başkan Ali Koç'tan bahsederken göz yaşlarını tutamadı. Dündar, konuşmasında "Ali Koç şampiyonluğu görmeye o kadar layık bir insan ki size anlatamam. Gözyaşlarımı zor tutuyorum" dedi.

19.04.2024 18:57  Güncelleme: 19:01
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Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, yaptığı bir konuşmada Sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç'tan bahsederken göz yaşlarını tutamadı.

"ŞAMPİYONLUĞU GÖRMEYE LAYIK BİR İNSAN"

Dündar, konuşmasında "Ali Koç şampiyonluğu görmeye o kadar layık bir insan ki size anlatamam. Gözyaşlarımı zor tutuyorum" ifadelerini kullandı.

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SON DAKİKA: Uğur Dündar gözyaşlarını tutamadı! Duygu dolu Ali Koç sözleri - Son Dakika
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