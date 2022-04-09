Uğur Dündar: "Vefa bey ne yazık ki soyadı gibi küçülüyor" - Son Dakika
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Uğur Dündar: "Vefa bey ne yazık ki soyadı gibi küçülüyor"

09.04.2022 11:10
Uğur Dündar: "Vefa bey ne yazık ki soyadı gibi küçülüyor"

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkan Adayı Uğur Dündar, Vefa Küçük'ün büyük makamı sözcüklerle kirlettiğini ve soyadı gibi küçüldüğünü söyledi.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkan Adayı Uğur Dündar, Vefa Küçük'ün büyük makamı sözcüklerle kirlettiğini ve soyadı gibi küçüldüğünü söyledi.

Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu seçimli olağanüstü genel kurulu başladı. Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen genel kurulda Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkan Adayı Uğur Dündar bir konuşma gerçekleştirdi. Fenerbahçeli olarak çok mutlu olduğunu söyleyen Dündar, "Bu mutluluğumun, yarın akşam oynanacak derbi maçı sonunda da devam etmesini ve futbol takımımızın Galatasaray karşısında başarılı olmasını diliyorum. Ayrıca Kadınlar Eurolig Final Four'da finale yükselerek bizleri gururlandıran Pota'nın Kraliçeleri'ne başarılar diliyorum, bu kez kupayı alacağımıza yürekten inanıyorum! İnşallah Fenerbahçe'ye uğurlu geleceğiz" dedi.

"Vefa bey ne yazık ki soyadı gibi küçülüyor"

Diğer başkan adayları Nail Kır ve Sait Yılmaz'a teşekkür eden Uğur Dündar, "Tabi adaylığımızdan memnun olanlar kadar, manevi değeri büyük bu göreve talip olmamızdan yüksek derecelerde rahatsızlık duyan, Fenerbahçe'nin içerisindeki mevcut fay hatlarından maalesef kendisine çıkar sağlayan, küçük bir azınlık da var. Hatta buna tek kişilik bir ordu da diyebiliriz, baş harfi Vefa Küçük. Öyle ki, beni düelloya davet ediyor, intikam ateşiyle yanıp tutuşuyor. İftiralarda bulunmaktan çekinmiyor, seçim propagandasını direkt olarak benim üzerime kurguluyor. Süreç boyunca kullandığı kelimelere bir bakın: 'Korkuyor', 'Karşıma çıkamaz', 'Rövanş', 'Hesaplaşma', 'Sattı', 'Proje', 'Kan Davası', 'Darbe', 'İhanet' Bunları bana, hepinizin çok yakından tanıdığı Uğur Dündar'a söylüyor ve bu büyük makamı, bu sözcüklerle kirletiyor, küçültüyor! ve ne yazık ki soyadı gibi küçüldüğünün farkına varmıyor" diye konuştu.

"Değişime inanan tüm Fenerbahçelilerin adayıyım"

Birinin adayı olmadığını ifade eden Uğur Dündar, "160 yılla yargılanırken, "Ne şikesi, memleket elden gidiyor" diyebilen, o zorlu sürecin hiçbir aşamasında yalnız bırakmadığım efsanevi Başkanımız Aziz Yıldırım'ın, Adalet'e Birlikte Fener Yaktığımız, düzenlediği yürüyüşle, imza kampanyalarıyla, diplomasi trafiğiyle sürece büyük katkılar sunan Değerli Başkanımız Ali Koç'un, eski başkanlarımız Tahsin Kaya'nın, Ali Şen'in, Merhum Faruk Ilgaz'ın, Merhum Emin Cankurtaran'ın adayıyım. Ben, ilgisiyle, desteğiyle beni seçim sürecinde yalnız bırakmayan, değişime inanan tüm Fenerbahçelilerin adayıyım" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

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Divan Kurulu, Faruk Ilgaz, Uğur Dündar, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Uğur Dündar: 'Vefa bey ne yazık ki soyadı gibi küçülüyor' - Son Dakika


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