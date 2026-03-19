Uğur Uçar\'dan Hakemlere Eleştiri

19.03.2026 20:39
Çorum FK Teknik Direktörü Uğur Uçar, hakem kararlarına dikkat çekerek eşit düdük talep etti.

ARCA Çorum FK Teknik Direktörü Uğur Uçar, Pazartesi günü oynadıkları Esenler Erokspor maçında hakemin verdiği kararlar sonucu canlarının yandığını ifade ederek, "Ben herkese eşit düdük çalınmasını istiyorum, oyunun daha çok oynanmasını istiyorum. Gereksiz yere faullerle kesilmesini istemiyorum. İnşallah hakemlerimiz daha dikkatli olurlarsa hem daha iyi bir oyun çıkar hem sadece futbolu konuşuruz" dedi.

1'inci lig ekiplerinden Arca Çorum FK, Pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Alagöz Holding Iğdır FK maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Çorum FK Tesisleri'nde yapılan antrenman sonrası teknik direktör Uğur Uçar, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Takımın iyi bir gidişatı olduğunu belirten Çorum FK Teknik Direktörü Uğur Uçar, "Gerçekten geldiğimizden beri takımın iyi bir gidişatı var, iyi bir uyum yakaladık. Onlar da sahada bir aile gibi savaşıyorlar, mücadele ediyorlar, sisteme ve taktiğe bağlı kalıyorlar. Bu da sonuca yansıyor. İnşallah bu sezon sonuna kadar da böyle devam eder. Iğdır FK'nın sosyal medya paylaşımları var. Tabii hem hakemler üzerinde hem de kamuoyu üzerinde bir baskı yaratılmaya çalışıyorlar. Ama biz şunu diyoruz; Geçen hafta benim canım yandı ama önümüzdeki hafta rakibimizin canı yansın istemiyorum. Hakemler de insan, hata yapabilirler. Ama şunu bilmek lazım, sahada bu oyuncular bir emek veriyorlar, alın teri ile mücadele ediyorlar. Ben herkese eşit düdük çalınmasını istiyorum, oyunun daha çok oynanmasını istiyorum. Gereksiz yere faallerle kesilmesini istemiyorum. İnşallah hakemlerimiz daha dikkatli olurlarsa hem daha iyi bir oyun çıkar hem sadece futbolu konuşuruz" diye konuştu.

Sezon sonu kupayı taraftarlara armağan etmek istediklerini ifade eden Uçar, "Sakin bir insanım, yapım da böyle ama sinirlendiğim zaman farklı bir yüzüm ortaya çıkar. Bunu çalışan arkadaşlar da bazen görür ama ben iletişimden yana bir teknik direktörüm. Her zaman diyaloğa açık bir teknik direktörüm. Ben sakin kaldığım zaman takımın da sahada sakin kaldığını görüyorum. Tabii bazı anlarda da hareketli ve agresif olduğumuz oluyor. Tabii bu maçın alanına göre değişiyor. Bazen sakin kalmak takımı daha da rahatlatır ve belki bu goller ondan dolayı geldi diyebiliriz. Takım önceden çok hızlı sonuca gitmeye çalışıyordu. Şimdi daha sakin topa hükmetmeye çalışan bir Çorum FK var. Bu da maçlarda son dakikalara yansıyor zaten. Taraftarımız muhteşemdi bu hafta. Sezon sonuna kadar da böyle devam edeceklerine inanıyorum. Onların inanışı bize inanmaya devam etsinler. Biz inşallah onlara sezon sonu kupayı armağan edeceğiz" dedi.

Kaynak: DHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sidiki Cherif’e milli takım müjdesi
Trump kara harekatına kapıyı kapattı: Hiçbir yere asker göndermiyoruz
Canlı anlatım: Maçta ikinci gol geldi
AB’den Türkiye’ye SEPA teklifi
Mehmet Ali Erbil’den çok konuşulacak iddia: Peygamber soyundan geliyorum
Fidan’dan Arakçi’ye: Bari biz Riyad’dayken füze göndermeyin
