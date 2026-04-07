Uğur Uçar: Kalan 4 Maçı Kazanmalıyız

Trendyol 1. Lig 34. hafta karşılaşmasında Çorum FK, konuk ettiği Bodrum FK ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan Çorum FK Teknik Direktörü Uğur Uçar, Kalan 4 maçtan da galip ayrılmak istediklerini ifade etti. Maça istedikleri gibi başladıklarını ifade eden Uçar, "Yaptığımız plan da tuttu, golü bulduk. Ondan sonra talihsiz bir gol yedik. İkinci yarı öncesinde soyunma odasında gerekli konuşmaları yaptık. İkinci yarıya 25 dakika iyi başladık. İkinci yarının sonunda penaltıyı bulduk, değerlendiremedik. Onu değerlendiremeyince beraberlikle ayrıldık, üzgünüz. Penaltıyı atsaydık, belki farklı şeyler konuşabilirdik. Ama olmadı. Önümüzde 4 maç var, onları kazanıp nerede olduğumuza bakacağız. Ona göre hazırlıklarımız devam edecek" dedi. - ÇORUM