Uğurcan'dan Tadic'in balık videosuna net yanıt: Hafta sonunda sonucu göreceğiz

Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile kozlarını paylaşacak Trabzonspor'da, milli kaleci Uğurcan Çakır, açıklamalarda bulundu.

"HAFTA SONU SONUCU GÖRECEĞİZ"

Deneyimli file bekçisi, "Fenerbahçe, resmi hesabından Tadic'in boğazda balık avlarken videosunu paylaştı. Takım kaptanı olarak ne söylemek istersin?" sorusuna, "Saha dışında yaşanan olaylardan çok saha içinde kalmaya çalışıyoruz camia olarak. Kimin ne paylaştığının önemi yok. Hafta sonunda maç oynanacak ve sonuçlarını hep birlikte göreceğiz. Çok çalışıyoruz. Kazanmak için oraya gideceğiz. Umarım öyle olacak" şeklinde yanıt verdi.