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Uğurcan'dan Tadic'in balık videosuna net yanıt: Hafta sonunda sonucu göreceğiz - Son Dakika

Uğurcan'dan Tadic'in balık videosuna net yanıt: Hafta sonunda sonucu göreceğiz

Son Güncelleme: 01.11.2023 14:52

Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır'a, Fenerbahçe maçı öncesi Dusan Tadic'in balık tutma videosu soruldu. Başarılı eldiven soruya, ''Kimin ne paylaştığı önemli değil, çalışacağız ve hafta sonunda sonucu göreceğiz'' cevabını verdi.

Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile kozlarını paylaşacak Trabzonspor'da, milli kaleci Uğurcan Çakır, açıklamalarda bulundu.

"HAFTA SONU SONUCU GÖRECEĞİZ"

Deneyimli file bekçisi, "Fenerbahçe, resmi hesabından Tadic'in boğazda balık avlarken videosunu paylaştı. Takım kaptanı olarak ne söylemek istersin?" sorusuna, "Saha dışında yaşanan olaylardan çok saha içinde kalmaya çalışıyoruz camia olarak. Kimin ne paylaştığının önemi yok. Hafta sonunda maç oynanacak ve sonuçlarını hep birlikte göreceğiz. Çok çalışıyoruz. Kazanmak için oraya gideceğiz. Umarım öyle olacak" şeklinde yanıt verdi.

NE OLMUŞTU?

Fenerbahçe, yıldız futbolcusu Dusan Tadic'in boğazda balık tuttuğu bir videoyu resmi sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Trabzonspor, Dusan Tadic, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Uğurcan'dan Tadic'in balık videosuna net yanıt: Hafta sonunda sonucu göreceğiz - Son Dakika


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SON DAKİKA: Uğurcan'dan Tadic'in balık videosuna net yanıt: Hafta sonunda sonucu göreceğiz - Son Dakika
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