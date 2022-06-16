Uğurcan Çakır, Avrupa yolcusu! Menajerinin açıkladığı bonservis ise hayal kırıklığı yarattı - Son Dakika
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Uğurcan Çakır, Avrupa yolcusu! Menajerinin açıkladığı bonservis ise hayal kırıklığı yarattı

16.06.2022 22:53
Uğurcan Çakır, Avrupa yolcusu! Menajerinin açıkladığı bonservis ise hayal kırıklığı yarattı

Bu sezon şampiyon olan Trabzonspor'da önemli başarılar elde eden kaleci Uğurcan Çakır, Avrupa'ya gidiyor. Milli kalecinin menajeri Necdet Çakır, Uğurcan Çakır'a 4 büyük ligden teklif olduğunu belirtti. Basında bonservisi 25 milyon eurolara kadar çıkabileceği iddia edilen milli kaleci için Necdet Çakır, "4 büyük ligden talep var ama basında geçen bonservise ulaşılması çok zor. Uğurcan için verilebilecek bonservis bedeli 10-15 milyon euro. Bunun üstü zor olur Türkiye'den çıkışında." dedi.

Geçen sezon Trabzonspor formasıyla harikalar yaratan ve takımının şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Uğurcan Çakır, Avrupa'nın 4 büyük liginden birine gitmek için gün sayıyor. Milli kalecinin bonservis bedelini açıklayan menajeri Necdet Çakır, Uğurcan'ın geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"10-15 MİLYON EUROUNUN ÜSTÜ ZOR"

A Spor'a konuşan milli kalecinin menajeri Necdet Çakır açıklamasında, "Uğurcan'ı sene içinde transfer konusunda rahatsız etmedik ama arka planda çok büyük çalışmalar yaptık. Belli bir noktaya geldik. Uğurcan'ın iyi performans göstermesi, burada kulüplerin daha fazla talep etmesi için önemli bir etken oldu. 4 büyük ligden resmi olmasa da ilgiler var. Sportif direktör ve kulüplerle direkt kontak halindeyim. Transfer sezonu biraz yavaş ilerliyor. Serbest olan kaleciler var, onların da yer değiştirmesi söz konusu. Sürekli sportif direktör ve yöneticilerle konuşuyorum. 4 büyük ligden talep var ama basında geçen bonservise ulaşılması çok zor. Uğurcan için verilebilecek bonservis bedeli 10-15 milyon euro. Bunun üstü zor olur Türkiye'den çıkışında." dedi.

"SÜPER LİG TAKİP EDİLMİYOR"

10-15 milyon euro'luk bonservis bedeli sözlerine de açıklık getiren Necdet Çakır, "Türkiye ligi, Avrupa'dan çok takip edilen bir lig değil. Derbiler dışında maçların izlenebilirliği çok az. Türkiye'nin Uluslar Ligi'nde C Ligi'nde mücadele etmesi de transferi zorlaştırıyor. Sportif direktörler bu maçlarda scouting yapmıyorlar" sözlerini kullandı.

TERCİHİ PREMIER LİG

Necdet Çakır, ayrıca, "Görüştüğüm kulüplerle şu noktaya geldim; sözel bir takım rakamlar telaffuz edildi. Sözel bir şekilde bu rakamlara ulaştık. Resmiyete dökülmeden her an değişebilir ama sözel bazı noktalara geldik." değerlendirmesini yaptı. Necdet Çakır, son olarak Uğurcan'ın Premier Lig'i çok sevdiğini ve transfer tercihinin Premier Lig olacağını söyledi.

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