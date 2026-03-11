Uğurcan Çakır'dan Hacıosmanoğlu'na jet yanıt - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Uğurcan Çakır'dan Hacıosmanoğlu'na jet yanıt

Haberin Videosunu İzleyin
Uğurcan Çakır\'dan Hacıosmanoğlu\'na jet yanıt
11.03.2026 09:56  Güncelleme: 10:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Uğurcan Çakır\'dan Hacıosmanoğlu\'na jet yanıt
Haber Videosu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, Liverpool'u 1-0 mağlup ederek rövanş öncesi avantaj elde etti. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun ''Sıradaki rakip gelsin'' açıklamasına Galatasaray'ın kalecisi Uğurcan Çakır'dan temkinli bir yanıt geldi. Çakır, ''Maçlar oynanmadan kazanılmıyor'' ifadelerini kullandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Galatasaray, RAMS Park'ta ağırladığı Liverpool'u 1-0 mağlup ederek rövanş öncesi önemli bir avantaj elde etti. Karşılaşmanın ardından Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun sözleri gündem olurken, sarı-kırmızılıların kalecisi Uğurcan Çakır'dan dikkat çeken bir yanıt geldi.

"SIRADAKİ RAKİP GELSİN" DEMİŞTİ

Mücadeleyi tribünden takip eden TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, maçın ardından yaptığı değerlendirmede Galatasaray'ın turu geçeceğine inandığını belirterek, "O kesin ya! Sıradaki rakip gelsin." ifadelerini kullandı.

UĞURCAN ÇAKIR: MAÇLAR OYNANMADAN KAZANILMIYOR

Hacıosmanoğlu'nun bu sözleri Galatasaray'ın milli kalecisi Uğurcan Çakır'a soruldu. Beyaz TV'ye konuşan Uğurcan Çakır, temkinli bir yaklaşım sergileyerek şu ifadeleri kullandı:

"Takım arkadaşlarımı ve hocalarımı kutluyorum. Taraftarımıza çok teşekkür ediyorum, mükemmeldiler. Önemli bir galibiyet aldık ama şimdi bunu unutup cumartesi günkü Başakşehir maçına hazırlanacağız."

Hacıosmanoğlu'nun sözleriyle ilgili ise, "İnşallah… Maçlar oynanmadan kazanılmıyor ama temennisi güzel. İnşallah orada da turu geçen taraf biz oluruz." dedi.

ÖNCE BAŞAKŞEHİR SONRA LIVERPOOL

Uğurcan Çakır, takımın önceliğinin lig olduğunu vurgulayarak Başakşehir maçına odaklanacaklarını ve ardından Liverpool ile oynanacak rövanşı düşüneceklerini ifade etti.

İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, UEFA Şampiyonlar Ligi, Uğurcan Çakır, Galatasaray, Liverpool, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Uğurcan Çakır'dan Hacıosmanoğlu'na jet yanıt - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Yalnız Kurt Yalnız Kurt:
    Uğurcan bile inanmıyor çünkü 3 6 Yanıtla
  • poyraz can poyraz can:
    lafı gediğine koymuş Uğurcan birilerinin 6 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tarihi maçın haritasını çizdiler Oranı duyanlar inanamıyor Tarihi maçın haritasını çizdiler! Oranı duyanlar inanamıyor
Görüntüler Türkiye sınırından: Savaşın başladığını gördük ve geldik Görüntüler Türkiye sınırından: Savaşın başladığını gördük ve geldik
E-Nabız’a bomba özellik geldi Eczane eczane gezmek sona eriyor E-Nabız'a bomba özellik geldi! Eczane eczane gezmek sona eriyor
Maçın hakemine ’’Hocam kul hakkı var, mübarek Ramazan ayındayız’’ diyerek tepki gösterdi Maçın hakemine ''Hocam kul hakkı var, mübarek Ramazan ayındayız'' diyerek tepki gösterdi
Fener’in eski yıldızı 45 yaşında da gol atıyor Fener'in eski yıldızı 45 yaşında da gol atıyor
Tahran’dan İranlı kadın futbolculara çağrı: Eve dönün Tahran'dan İranlı kadın futbolculara çağrı: Eve dönün
Youssef En-Nesyri, Arabistan’da da ortalığı karıştırdı Youssef En-Nesyri, Arabistan'da da ortalığı karıştırdı

10:21
Ankara’da korkutan deprem
Ankara'da korkutan deprem
10:17
Galatasaray yapay zekanın ayarlarıyla oynadı ’’Tur Aslan’ın’’ diyor
Galatasaray yapay zekanın ayarlarıyla oynadı! ''Tur Aslan'ın'' diyor
10:12
3 kuruş için hayvanlara bunu yaptılar Bakanlık affetmedi
3 kuruş için hayvanlara bunu yaptılar! Bakanlık affetmedi
09:39
ABD basınından olay iddia: Mücteba Hamaney ilk saldırıda ölmüş olabilir
ABD basınından olay iddia: Mücteba Hamaney ilk saldırıda ölmüş olabilir
09:07
Türkiye, İran’dan atılan füzelerin çıkış noktasını tespit etti: Bölgedeki komutanın...
Türkiye, İran'dan atılan füzelerin çıkış noktasını tespit etti: Bölgedeki komutanın...
07:35
ABD’den iki küstaha çok önemli Türkiye uyarısı: Zararlı çıkarsınız
ABD'den iki küstaha çok önemli Türkiye uyarısı: Zararlı çıkarsınız
06:52
Kim’den dünyaya büyük gözdağı Görüntüleri yayınladılar
Kim'den dünyaya büyük gözdağı! Görüntüleri yayınladılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2026 10:45:01. #7.12#
SON DAKİKA: Uğurcan Çakır'dan Hacıosmanoğlu'na jet yanıt - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.