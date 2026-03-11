Uğurcan Çakır\'dan Hacıosmanoğlu\'na jet yanıt

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Galatasaray, RAMS Park'ta ağırladığı Liverpool'u 1-0 mağlup ederek rövanş öncesi önemli bir avantaj elde etti. Karşılaşmanın ardından Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun sözleri gündem olurken, sarı-kırmızılıların kalecisi Uğurcan Çakır'dan dikkat çeken bir yanıt geldi.

"SIRADAKİ RAKİP GELSİN" DEMİŞTİ

Mücadeleyi tribünden takip eden TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, maçın ardından yaptığı değerlendirmede Galatasaray'ın turu geçeceğine inandığını belirterek, "O kesin ya! Sıradaki rakip gelsin." ifadelerini kullandı.

UĞURCAN ÇAKIR: MAÇLAR OYNANMADAN KAZANILMIYOR

Hacıosmanoğlu'nun bu sözleri Galatasaray'ın milli kalecisi Uğurcan Çakır'a soruldu. Beyaz TV'ye konuşan Uğurcan Çakır, temkinli bir yaklaşım sergileyerek şu ifadeleri kullandı:

"Takım arkadaşlarımı ve hocalarımı kutluyorum. Taraftarımıza çok teşekkür ediyorum, mükemmeldiler. Önemli bir galibiyet aldık ama şimdi bunu unutup cumartesi günkü Başakşehir maçına hazırlanacağız."

Hacıosmanoğlu'nun sözleriyle ilgili ise, "İnşallah… Maçlar oynanmadan kazanılmıyor ama temennisi güzel. İnşallah orada da turu geçen taraf biz oluruz." dedi.

ÖNCE BAŞAKŞEHİR SONRA LIVERPOOL

Uğurcan Çakır, takımın önceliğinin lig olduğunu vurgulayarak Başakşehir maçına odaklanacaklarını ve ardından Liverpool ile oynanacak rövanşı düşüneceklerini ifade etti.