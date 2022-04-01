Uğurcan Çakır'ın hedefini, ağabeyi açıkladı - Son Dakika
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Uğurcan Çakır'ın hedefini, ağabeyi açıkladı

01.04.2022 18:29
Uğurcan Çakır'ın hedefini, ağabeyi açıkladı

Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır'ın ağabeyi ve menajeri Necdet Çakır, kardeşinin Trabzonspor'da şampiyonluk yaşadıktan sonra Avrupa'ya gitmek istediğini söyledi.

Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır'ın ağabeyi ve menajeri Necdet Çakır, kardeşinin Trabzonspor'da şampiyonluk yaşadıktan sonra Avrupa'ya gitmek istediğini söyledi.

Trabzonspor ve Milli takımın kalecisi Uğurcan Çakır'ın ağabeyi ve menajeri Necdet Çakır, A Spor Radyo'da yayınlanan Spor Trafiği programında gazeteci Koray Baloğlu'na özel açıklamalar yaptı. Kardeşinin kendisine çok iyi baktığını belirten Necdet Çakır, "Uğurcan'ın İstanbul'dan getirdiği bir özel antrenörü var. Onunla beraber kulüpte yaptığı antrenmanların dışında ekstra çalışmalar yapıyor. Uğurcan özel hayatına, erken uyumaya, erken kalkmaya dikkat ediyor. Motivasyona çok önem veren bir isim. Bireysel olarak çok fazla ekstra çalışmaları var" dedi."UĞURCAN'IN ŞU ANKİ HEDEFİ ŞAMPİYONLUK"Trabzonspor ve Uğurcan'ın harika bir sezon geçirdiğini ifade eden ağabey Çakır, kardeşinin Avrupa'da oynama hayali olduğunu söyledi. Necdet Çakır, "Uğurcan'ın Trabzonspor'da kaptan olması, milli takımda görev yapması çok büyük gurur. Uğurcan'ın şu anki tek hedefi Trabzonspor'da şampiyonluk yaşamak. Trabzonspor'daki misyonunu tamamlayınca da eğer olursa Avrupa'ya gitmek istiyor. Eğer olmazsa Trabzonspor gibi büyük bir camiaya hizmet etmeye devam edecek" ifadelerini kullandı."UĞURCAN İLE ALTAY İKİ İYİ ARKADAŞ"Milli takımda yaşanan kaleci rekabetini de değerlendiren Necdet Çakır, "Milli takım seviyesine gelmiş iki oyuncunun ay-yıldız özelinde birbiriyle anlaşamaması gibi bir durum söz konusu olamaz. Uğurcan ve Altay birbirleriyle iyi anlaşıyorlar. Aralarında tatlı bir forma rekabeti var. Önemli olan milli takımın başarısı için ter dökebilmek. Onlar da çok profesyonel ve bunun farkında. İyi iki arkadaşlar, aralarında medyada bahsedilenler gibi bir sıkıntı yok" şeklinde konuştu.

- İstanbul

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Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Uğurcan Çakır'ın hedefini, ağabeyi açıkladı - Son Dakika


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