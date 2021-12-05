Uğurcan Çakır'ın paylaşıma eşinden imalı yorum

Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır, Demirspor maçından sonra kulübü etiketleyerek, "Kimseyi görmedim ben senden daha güzel" mesajı paylaştı. Eşi Kübra Çakır da bu paylaşıma 'kıskançlık' emojisi bırakınca çift arasında esprli bir diyalog yaşandı.

Bordo-Mavililer'in kaptanı, Adana Demirspor zaferinden sonra sosyal medyada taraftarların beğeni yağdırdığı bir paylaşım yaptı. Uğurcan kulübün resmi hesabını etiketleyerek, "Kimseyi görmedim ben sen daha güzel" mesajı paylaştı. "SENİN YERİN BAŞKA" Uğurcan'ın yorumunu gören Kübra Çakır da bu paylaşıma 'şaşkın' emojisiyle karşılık verdi. Şaka yoluyla kıskançlık mesajı atan Kübra Çakır'a eşinden yanıt gecikmedi. Uğurcan eşine, "Senin yerin başka hayatım" cevabını verdi.

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