Uğurcan Çakır: İnşallah finalde Beşiktaş karşısında kupayı almak istiyoruz - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Uğurcan Çakır: İnşallah finalde Beşiktaş karşısında kupayı almak istiyoruz

Uğurcan Çakır: İnşallah finalde Beşiktaş karşısında kupayı almak istiyoruz

Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır, Fatih Karagümrük maçının ardından yaptığı açıklamada, finale kaldıklarını söyleyerek, 'İnşallah finalde Beşiktaş karşısında kupayı almak istiyoruz' dedi. Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalde rövanş maçında Fatih Karagümrük'ü 4-0 mağlup ederek, finale yükseldi. Uğurcan Çakır, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ilk yarıda istedikleri gibi oynamadıklarını ancak ikinci yarıda net bir skorla galip geldiklerini belirtti. Finalde Beşiktaş ile karşılaşacaklarını söyleyen Çakır, kupayı almak istediklerini ifade etti.

09.05.2024 00:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Uğurcan Çakır: "İnşallah finalde Beşiktaş karşısında kupayı almak istiyoruz"

İSTANBUL - Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır, Fatih Karagümrük maçının ardından yaptığı açıklamada, finale kaldıklarını için mutlu olduklarını söyleyerek, "İnşallah finalde Beşiktaş karşısında kupayı almak istiyoruz" dedi.

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalde rövanş maçında Fatih Karagümrük'ü 4-0 mağlup ederek, finale yükseldi. Mücadelenin ardından Trabzonspor Kaptanı Uğurcan Çakır basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İlk yarı tam istediklerini gibi oynayamadıklarını söyleyen Çakır, "İlk yarı tam istediğimiz oyunu oynamasak da çok acelemiz yoktu. Çünkü 1-0 öndeydik. Sonrasında ikinci yarıda gelen gollerde, net bir skorla buradan galibiyetle ayrıldık. Kötü giden bir sezon, hedeflerden uzak aslında ama finalde olmak mutluluk verici oldu" ifadelerini kullandı.

"İnşallah finalde Beşiktaş karşısında kupayı almak istiyoruz"

Finalde Beşiktaş ile oynayacaklarının hatırlatılması üzerine Uğurcan Çakır, "Finalde rakibimiz Beşiktaş ve kupayı kazanmak istiyoruz. Bu kupayı alırsak 10. olacak. En son aldığımız zaman 2019'da ben ve Hüseyin Türkmen var. İkimiz kaldık. Abdullah Hoca'nın Trabzonspor'da Türkiye Kupası eksik. İnşallah finalde Beşiktaş karşısında kupayı almak istiyoruz" diye konuştu.

"Trabzonspor için mücadeleyi her zaman vermeye çalışıyorum"

Futbolda inişler ve çıkışların her zaman olduğunu vurgulayan 28 yaşındaki kaleci, "Futbolcu her zaman en yüksek performansı veremeyebiliyor. Ben Trabzonspor için elimden gelen mücadeleyi her zaman vermeye çalışıyorum. Bazen istediğim oluyor, bazen istediğim gibi olmuyor. Ben Trabzonspor için elimden gelen her şeyi her zaman sahada yapmaya çalışıyorum. Finale kaldık mutluyuz, inşallah finali kazanmak istiyoruz. Taraftara teşekkür ediyorum. Uzun zamandır iç sahada taraftar olmadığı için bugün çok güzeldi. Taraftar olmadan çok konsantre olamıyorsunuz. Bugün de yanımızdalardı. Onlara çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Fatih Karagümrük, Uğurcan Çakır, Trabzonspor, Beşiktaş, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Uğurcan Çakır: İnşallah finalde Beşiktaş karşısında kupayı almak istiyoruz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:18 Sevan Nişanyan’dan skandal paylaşım Öğretmenini öldüren öğrenciyi savunup Atatürk’e hakaret etti Sevan Nişanyan'dan skandal paylaşım! Öğretmenini öldüren öğrenciyi savunup Atatürk'e hakaret etti
23:08 Tel Aviv’de İsrailli esirlerin ailelerine polisten sert müdahale Tel Aviv'de İsrailli esirlerin ailelerine polisten sert müdahale
21:59 Bülent Arıınç, ’’O benim kahramanım’’ demişti Özgür Özel’in cenazede telefonla aradığı kişi Süleyman Soylu’ymuş Bülent Arıınç, ''O benim kahramanım'' demişti! Özgür Özel'in cenazede telefonla aradığı kişi Süleyman Soylu'ymuş
20:51 İsrail’den silah sevkiyatını durduran ABD’ye tehdit: Esir takası müzakerelerini tehlikeye atabilir İsrail'den silah sevkiyatını durduran ABD'ye tehdit: Esir takası müzakerelerini tehlikeye atabilir
19:58 Türkiye, Arabistan ve Afrika’dan gelen çöl tozlarının etkisine giriyor Türkiye, Arabistan ve Afrika'dan gelen çöl tozlarının etkisine giriyor
00:35 Merkez Bankası menkul kıymet tesisi düzenlemesini yürürlükten kaldırdı Merkez Bankası menkul kıymet tesisi düzenlemesini yürürlükten kaldırdı
23:55 Real Madrid’den tarihi geri dönüş Son dakikalarda final biletini kaptı Real Madrid'den tarihi geri dönüş! Son dakikalarda final biletini kaptı
23:30 CHP lideri Özel ilk kez açıkladı: Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşmemde kendisine dosya sundum CHP lideri Özel ilk kez açıkladı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmemde kendisine dosya sundum
23:20 Beşiktaşlılar hayalini kuruyordu Talisca, geri dönmek istiyor Beşiktaşlılar hayalini kuruyordu! Talisca, geri dönmek istiyor
22:29 Monaco’yu deviren Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague’de Final Four’a kaldı Monaco'yu deviren Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'de Final Four'a kaldı
22:20 Fatih Karagümrük’ü eleyen Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası’nda finale yükseldi Fatih Karagümrük'ü eleyen Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükseldi
21:47 Kongo’da bombalı saldırı Ölenler arasında kadın ve çocuklar da var Kongo'da bombalı saldırı! Ölenler arasında kadın ve çocuklar da var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2024 01:50:29. #1.13#
SON DAKİKA: Uğurcan Çakır: İnşallah finalde Beşiktaş karşısında kupayı almak istiyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement