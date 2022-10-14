Uğurcan Çakır: "Takım olarak çok iyi mücadele ettik" - Son Dakika
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Uğurcan Çakır: "Takım olarak çok iyi mücadele ettik"

14.10.2022 01:39

- Uğurcan Çakır: "Takım olarak çok iyi mücadele ettik" Trabzonspor Kaptanı Uğurcan Çakır, Monaco galibiyetinin ardından takım halinde çok iyi mücadele ettiklerini belirterek, gruptaki iddialarının devam ettiğini söyledi.

- Uğurcan Çakır: "Takım olarak çok iyi mücadele ettik"

TRABZON - Trabzonspor Kaptanı Uğurcan Çakır, Monaco galibiyetinin ardından takım halinde çok iyi mücadele ettiklerini belirterek, gruptaki iddialarının devam ettiğini söyledi.

Trabzonspor Kaptanı Uğurcan Çakır ve Yusuf Erdoğan 4-0 kazandıkları Monaco maçının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Uğurcan Çakır, takım olarak çok iyi mücadele ettiklerini belirterek, "Deplasmandaki oyuna iyi başlamıştık ama 10 kişi kalınca biraz dezavantaj oldu bizim için. Orada da istediğimizi aslında yapıyorduk ama eksik oynamak çok zor. Monaco, çok iyi bir takım. Tabii daha iyi olmamız lazımdı. Bu maç onun bir telafisi oldu aslında. Çok net bir skorla, galibiyetle ayrıldık. Tüm takım arkadaşlarımı kutluyorum" dedi.

"Toparlanmam biraz zaman aldı"

Sezona iyi başladığını ancak sonra sakatlık geçirdiğini belirten Uğurcan Çakır, "15-20 gün hiçbir şey yapamadım. Tabii toparlanmam biraz zaman aldı. Şu anda kendimi yüzde 100'e yakın hissediyorum. Performansımı yükselterek devam etmek istiyorum. Sakatlık, biraz geriye getirdi. Maç ritmini yakalayamadım. Sezon başı gerçekten çok kuvvetli başlamıştım. Takım halinde çok iyi başlamıştık. Ama şimdi yüzde 100'e yakınım diyebilirim" şeklinde konuştu.

"Her kulvarda ilerlemek istiyoruz"

Uğurcan Çakır, grupta iddialarını sürdürdüklerini kaydederek, şunları söyledi: "Kasımpaşa beraberliği oldu, istediğimiz oyunu oynayamamıştık. Gene pozisyonlarımız var ama skoru alamadık. Beşiktaş, maçı çok zor, iyi bir takıma karşı oynayacağız, biz de kalitemizi biliyoruz. Geçen senenin şampiyonu biziz, her kulvarda ilerlemek istiyoruz. Bu maçta yüzde 100'ümüzü verip galip gelmek istiyoruz. Geçen maçta taraftar biraz sıkıntılıydı ama bu maç çok iyiydi. Biz de bu takımın taraftarıyız. Böyle destekledikleri, yanımızda oldukları sürece mağlup olmayız. Ne zamandır iç sahada mağlup olmuyoruz. İçerde her maçın favorisi biziz. Hepsine teşekkür ediyoruz."

Yusuf Erdoğan, "Avrupa'da devam etmemiz için önemli bir maçtı"

Yusuf Erdoğan ise, "Avrupa Ligi'nde devam etmek için önemli maçtı. Hem iyi oyun hem iyi skorla taraftarımızın desteğiyle birlikte önemli bir galibiyet aldık. Hedefimiz gruptan çıkmak" ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Yusuf Erdoğan, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Uğurcan Çakır: 'Takım olarak çok iyi mücadele ettik' - Son Dakika

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