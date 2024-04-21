Uğurcan Özer, Dünya Paratriatlon Kupası\'nda birinci oldu

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Mersin'de düzenlenen Dünya Paratriatlon Kupası'nda milli paratriatloncu Uğurcan Özer, PTS5 kategorisinde birinci oldu. 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na katılmayı garantileyen milli sporcu, paratriatlon branşında olimpiyatlara katılma hakkı kazanan ilk Türk sporcu oldu.

Türkiye Triatlon Federasyonu (TTF) ve Mersin Yenişehir Belediyesi iş birliğiyle Adnan Menderes Bulvarı'ndaki Fenerbahçe Meydanı'nda gerçekleştirilen Dünya Paratriatlon Kupası'nda sporcular dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti. Start verilmesiyle denize girerek 750 metre kulaç atan sporcular, ardından değişim istasyonunda bisiklete binip, Arkeoloji Müzesi ile Mersin Marina kavşağı arasında 3 tur halinde 20 kilometre bisiklet sürdü. Bu etabı da geçen sporcular, 5 kilometre koşarak yarışı tamamladı.

Yenişehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Paratriatlon Kupası'nı milli Paratriatlet Uğurcan Özer, PTS5 kategorisinde birinci tamamladı. Uğurcan Özer elde ettiği başarıyla 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na katılmayı garantiledi.

Milli sporcu paratriatlon branşında olimpiyatlara katılma hakkı kazanan ilk Türk sporcu oldu. - MERSİN