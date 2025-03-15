Konyaspor'un defans oyuncusu Uğurcan Yazğılı, Beşiktaş maçıyla bu sezon ligdeki ilk gol sevincini yaşadı.
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Konyaspor sahasında karşılaştığı Beşiktaş'ı 1-0 mağlup ederken, yeşil-beyazlıların tek golünü Uğurcan Yazğılı kaydetti. Mücadelenin 45. dakikasında sağ kanattan yapılan ortada ceza sahası içinde topla buluşan Uğurcan, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.
25 yaşındaki futbolcu böylece bu sezon Süper Lig'deki ilk golünü attı.
Maça 11'de başlayan Uğurcan Yazğılı sakatlığı nedeniyle yerini 60. dakikada Pedrihno'ya bıraktı. - KONYA
Son Dakika › Spor › Uğurcan Yazğılı'nın İlk Golü Konyaspor'u Kazandırdı - Son Dakika
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