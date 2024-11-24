Uğurlu: 'Galibiyeti kaçırdık' - Son Dakika
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Spor

Uğurlu: 'Galibiyeti kaçırdık'

Alanyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu, Samsunspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçı değerlendirdi.

24.11.2024 19:17
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- Sami Uğurlu: "Galibiyeti kaçıran taraf bizdik"

SAMSUN - Alanyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu, 1-1 berabere kaldıkları Samsunspor maçında galibiyeti kaçıran tarafın kendileri olduğunu söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Alanyaspor deplasmanda karşılaştığı Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Alanyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu, galibiyeti kaçırdıklarını vurgulayarak, "Buranın zor bir deplasman olduğunu biliyorduk. Samsunspor her hafta yukarı doğru ivme kazanıyorlar. Çok moralliler ve puan sıralamasında iyi yerdeler. Bizim için zor bir deplasman oldu. Alanyaspor'daki ilk maçım. Burada 15 gün çalışma fırsatım oldu. Oyun felsefemi tamamen sahaya yansıtmak istiyorum. Her maçta kendi oyunumuzu oynamak istiyoruz. Bugün de iyi oynadığımızı düşünüyorum. İkinci topları alma ve geçişler olumluydu. Bizim için 1 puan güzel ancak oyunun karşılığı değildi. Oyunun tamamen kontrolünü elinde tutan, fazla pozisyon olan ve galibiyeti kaçıran takımdık. Uzun süre kazanamamanın verdiği özgüveni yukarı taşımamız gerekiyor. İlerleyen süreçte çok daha farklı bir Alanyaspor izleteceğimizi düşünüyorum. Gole çok yaklaştık, ancak bazen maç şansının da yanınızda olması gerekiyor" dedi.

Kaynak: İHA

Teknik Direktör, Samsunspor, Politika, Futbol, Samsun, Spor, Son Dakika

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