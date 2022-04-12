Ukrayna'daki çocuklar için Galatasaray, Dinamo Kiev ile özel maçta karşılaşacak! - Son Dakika
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Ukrayna'daki çocuklar için Galatasaray, Dinamo Kiev ile özel maçta karşılaşacak!

12.04.2022 22:19

Rusya'nın saldırıları sonrası Ukrayna'da yaşananlardan zarar gören çocuklar için Galatasaray ile Dinamo Kiev özel maçta karşı karşıya gelecek. 14 Nisan Perşembe günü Nef Stadyumu'nda saat 17.00'de "Barış için maç" sloganıyla oynanacak maç GS TV'den canlı yayınlanacak.

Rusya'nın saldırıları sonrası Ukrayna'da yaşananlardan zarar gören çocuklar için Galatasaray ile Dinamo Kiev özel maçta karşı karşıya gelecek.

EN UCUZ BİLET 25 LİRA

Galatasaray ile Dinamo Kiev, 14 Nisan Perşembe günü Nef Stadyumu'nda saat 17.00'de "Barış için maç" sloganıyla özel bir maç oynayacak. Medyaya ve taraftarlara açık olarak oynanacak maçın bilet fiyatları Doğu Tribünü 50 TL ve 100 TL, Kuzey Kale arkası 25 TL olarak belirlendi.

Her şey Ukrayna'daki çocuklar için! Galatasaray ile Dinamo Kiev özel maçta karşılaşacak
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Dinamo Kiev, Galatasaray, Ukrayna, Rusya, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Ukrayna'daki çocuklar için Galatasaray, Dinamo Kiev ile özel maçta karşılaşacak! - Son Dakika
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