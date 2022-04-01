Ukrayna'daki futbol kulüplerinin altyapısından 12 sporcu Kayseri'ye geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Ukrayna'daki futbol kulüplerinin altyapısından 12 sporcu Kayseri'ye geldi

01.04.2022 10:56
Ukrayna'daki futbol kulüplerinin altyapısından 12 sporcu Kayseri'ye geldi

Ukrayna'da futbol takımlarının altyapılarında forma giyen 12 sporcu, Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle yaşadıkları şehirlerden ayrılarak Kulüpler Birliği Vakfı organizasyonunda Kayseri'ye geldi.

Ukrayna'da futbol takımlarının altyapılarında forma giyen 12 sporcu, Ukrayna- Rusya savaşı nedeniyle yaşadıkları şehirlerden ayrılarak Kulüpler Birliği Vakfı organizasyonunda Kayseri'ye geldi.

Yukatel Kayserispor'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Ukrayna'da savaşın ağır geçtiği bölgelerden Türkiye'ye gelen 12 çocuk ve bir ebeveynin kulüp tesislerinde ağırlandığı belirtildi.

Açıklamada, Ukrayna'daki şartların bir an önce normale dönmesi ve sporcu çocukların bu travmatik dönemden kısa sürede kurtulması temenni edilerek, "Burada bizimle kalmak istedikleri takdirde Yukatel Kayserispor Kulübü olarak her zaman hazır olduğumuzu belirtmek isteriz." ifadesi aktarıldı.

YORUMLAR
500
Çeçen lider Kadirov'un Ukrayna yalanı ortaya çıktı! Benzincideki görüntüsü her şeyi kanıtladı Çeçen lider Kadirov'un Ukrayna yalanı ortaya çıktı! Benzincideki görüntüsü her şeyi kanıtladı Rusya: 'Ukrayna ordusu Belgorod kentindeki petrol deposunu vurdu' Rusya: 'Ukrayna ordusu Belgorod kentindeki petrol deposunu vurdu'

Kayseri, Ukrayna, Futbol, Rusya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Ukrayna'daki futbol kulüplerinin altyapısından 12 sporcu Kayseri'ye geldi - Son Dakika


Son Dakika
10:59 CHP'li Tanju Özcan, gönlünde yatan cumhurbaşkanı adaylarını açıkladı!
10:56 Çeçen lider Kadirov'un Ukrayna yalanı ortaya çıktı! Benzincideki görüntüsü her şeyi kanıtladı
10:50 Cinsel içerik üretmek için işlerinden ayrıldılar! Yeni evli çiftin aylık kazancı dudak uçuklattı
10:44 CHP Edirne Enez İlçe Başkanı Vedat Avcu, "Ramazan ayını karşılıyoruz" deyip alkol masasından video paylaştı
10:42 Dondurucuda saklamış! Kürtaj karşıtı aktivistin evinde 5 fetüs bulundu!
10:23 Sokak hayvanlarıyla ilgili sözleri tepki çekmişti! Twitter'da boykot edilen Yeşim Salkım'dan sert yanıt: Aklınızı başınıza devşirin
10:19 1 Nisan 2022 güncel döviz kuru! Dolar ne kadar? Euro kaç TL?
10:12 Öğretmen sevgilisini 5.5 milyon lira dolandırmıştı, 'Dolapçı Adem'in yeni mağdurları ortaya çıktı: Tam 12 mağduru var
10:11 Kadıköy'de yaşlı teyze, 2 genç kızı göbeği açık kıyafeti yüzünden uyardı! Olay sosyal medyada gündem oldu
10:05 Lüks cipte hayatına son vermek istedi, polis camı kırıp kurtardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2022 11:04:46. #1.13#
SON DAKİKA: Ukrayna'daki futbol kulüplerinin altyapısından 12 sporcu Kayseri'ye geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement