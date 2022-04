Ukrayna'daki futbol kulüplerinin altyapısından gelen sporculara Kayserispor kucak açtı - Son Dakika

Ukrayna'da futbol takımlarının altyapılarında forma giyen ve Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle yaşadıkları şehirlerden ayrılarak Kulüpler Birliği Vakfı organizasyonunda Kayseri'ye gelen 12 sporcuya Kayserispor kucak açtı.

Çocukların, Kayserispor Altyapı Akademisi antrenörleri tarafından kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanı izleyen kulüp başkanı Berna Gözbaşı, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Kulüpler Birliği Vakfı'nın Ukrayna'da altyapıdan 12-16 yaş arası 150-160 kadar çocuğu buraya getirmek için bir proje yaptığını söyledi.

Tesis imkanı olan kulüplerin çocukları aralarında paylaştıklarını ve kendilerine 12 çocuk artı bir veli hocaları geldiğini anlatan Gözbaşı, şunları kaydetti:

"Tabi hiç tasvip etmediğimiz ve hakikaten üzülerek takip ettiğimiz bir savaş yaşanıyor. Bunun mağdurları kadınlar, çocuklar, üzülüyoruz. Bir nebze yardımcı olabilirsek mutlu olacağız. Gerçekten bir anne olarak ben de duygulandım. Bu yaşta bu çocukların bunları yaşaması, hiç bilmedikleri bir yere gelmeleri gerçekten üzücü. Biz de tesislerimizin el verdiği imkanlarla kendilerine sahip çıkacağız. Hocalarımız ilk antrenmana başladı. Sosyal programlar yapmayı düşünüyoruz. Dil bilmiyorlar. biraz Türkçe biraz İngilizce gibi programlar yapacağız. Ne kadar misafirimiz olacaklar bilmiyoruz. İnşallah bu savaş kısa sürede biter. Tabi misafir etmekten memnunuz ama çocukların bu yaşta ailelerinden kopması gerçekten üzücü. İnşallah kısa sürer bu durum."

Burada kalacakları odalarını hazırladıklarını kaydeden Gözbaşı, "Altyapıdan ilgili hocalarımızı görevlendirdik. Başka sosyal programlar da yapmamız lazım. Bu çocuklar şimdi eğitimden de mahsur kaldılar. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. İnşallah şehrimiz de bu konuda duyarlı olacaktır. Çocuklar bize emanet." dedi.

"Biz savaş istemiyoruz"

Çocuklardan sorumlu Yana Zayets (24) ise Ukrayna'nın Lviv şehrinden geldiğini, orada ailelerin ve çocukların kötü durumda olduğunu söyledi.

Yaşadıklarının çok kötü bir felaket olduğunu belirten Zayets, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özellikle çocuklar için, gençlerimiz için endişeleniyoruz. Umarım her şey normale döner, biz de geri döneriz. Bu olan savaşı, kötü durumu kimse istemiyor, biz de istemiyoruz. Bir an önce bitmesini istiyoruz. Allah'a dua ediyoruz. Bizi savunan ordumuza, güvenlik görevlilerimize, onlar için her zaman dua ediyoruz. Biz savaş istemiyoruz, felaket istemiyoruz. Bunun bitmesini ve bir an önce evimize dönmeyi, kendi topraklarımıza kavuşmayı istiyoruz."

"Desteleriniz için çok teşekkür ederiz"

Lviv'den gelen 14 yaşındaki Artur Povoroznuk ise ailesini geride bıraktığı kentte her şeyin çok kötü ve bulundukları bütün yerlerin bombalandığını anlattı.

Ailesinden birini kaybettiğini kaydeden Povoroznuk, "Türk taraflarının yardımlarıyla burada bulunuyoruz. Lviv'de bombalanma oldu. Çok şiddetli değildi ama onu yaşadım." dedi.

Lviv'den gelen 13 yaşındaki Maksim Cervinka da canlı olarak bir şey görmediğini, olayların çoğunu haberlerden görüp öğrendiğini dile getirdi.

"Gökyüzünde uçakları, füzeleri gördüğümüzde kaçacak yer arıyorduk. Kendimizi saklamaya çalışıyorduk." diyen Cervinka, şunları kaydetti:

"Polonya için oluşturulan koridordan buraya geldik. O tarafa geçtikten sonra Türkiye'ye gelişimiz oldu. Trabzon'dan buraya geldik. Yaptığınız destek ve yardımlardan çok memnunuz. Desteleriniz için çok teşekkür ederiz. Bizi kendi çocuklarınız gibi kabul ettiniz, buraya getirdiniz. Bütün futbolcular çok memnun, teşekkür ediyorlar, bizi bu şekilde kabul ettiğiniz için. Bu olayların biran önce bitmesini istiyorum. Yeniden ailemin yanına dönmek, her şeyin normal bir hale dönmesini istiyorum, bunu bekliyorum."