Ahmet Çakar: Fenerbahçe taraftarının Putin tezahüratı büyük sıkıntı yaratacak, UEFA "acil" koduyla toplandı - Son Dakika
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Ahmet Çakar: Fenerbahçe taraftarının Putin tezahüratı büyük sıkıntı yaratacak, UEFA "acil" koduyla toplandı

28.07.2022 00:31

Kadıköy'de Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'e 2-1 yenilerek Şampiyonlar Ligi macerasına erkenden veda eden Fenerbahçe'de tribünlerden yapılan "Vladimir Putin" tezahüratı dünya kamuoyunda büyük tepki çekti. Ünlü spor yorumcusu Ahmet Çakar yaptığı paylaşımda bu tezahüratın Fenerbahçe'ye büyük sorun yaratacağını, UEFA İcra Kurulu'nun acil koduyla toplandığını ileri sürdü.

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Dinamo Kiev'e sahasında 2-1 yenilirken, sarı-lacivertli tribünlerde yapılan Vladimir Putin tezahüratı çok konuşuldu.

"PUTİN TEZAHÜRATI BÜYÜK SIKINTI YARATACAK"

Konuya ilişkin paylaşımda bulunan ünlü yorumcu Ahmet Çakar, "UEFA icra kurulu acil koduyla telekonferansla toplandı. Maçın gözlemci ve temsilcisi ile görüştüler. Putin tezahüratı büyük sıkıntı yaratacak." ifadelerini kullandı.

"TÜM ZAMANLARIN EN VAHİM TEZAHÜRATI"

UEFA Başkanı Ceferin'e büyük baskı olduğunu belirten Çakar ayrıca, "Avrupa ülke liderlerine göre "Putin tezahüratı" tüm zamanların en vahim tezahüratı olarak değerlendiriliyor." dedi.

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Vladimir Putin, Ahmet Çakar, Dinamo Kiev, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ahmet Çakar: Fenerbahçe taraftarının Putin tezahüratı büyük sıkıntı yaratacak, UEFA 'acil' koduyla toplandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ahmet Çakar: Fenerbahçe taraftarının Putin tezahüratı büyük sıkıntı yaratacak, UEFA "acil" koduyla toplandı - Son Dakika
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