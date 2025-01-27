Ulaş Alp Oruç, Milli Seçmelerde Dikkat Çekti

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Çaycuma Spor Kulübü U-12 yaş grubu sporcusu Ulaş Alp Oruç, Milli karma seçmelerindeki performansıyla dikkat çekiyor.

Çaycuma Spor Kulübü antrenörleri, genç sporcuların yeteneklerini en iyi şekilde geliştirmek için yoğun bir çaba gösterirken, Ulaş Alp Oruç'un ailesi de bu süreçte sağladıkları destekle sporcunun başarısına önemli katkılarda bulunuyor.

Milli karma seçmelerindeki başarısıyla büyük bir potansiyele sahip olduğunu kanıtlayan Ulaş Alp Oruç, Çaycuma Spor Kulübü'nün genç yetenekleri keşfetme ve destekleme konusundaki kararlılığını bir kez daha ortaya koydu.

Kulüp yönetimi, yaptığı açıklamada, "Sporcumuz Ulaş Alp Oruç'u, antrenörlerimizi ve değerli ailesini yürekten tebrik ediyoruz. Kendisine seçmelerde başarılar diliyor ve gelecekte daha büyük başarılara imza atacağına inanıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Çaycuma Spor Kulübü, genç yeteneklerin yanında olmaya ve onların sportif gelişimlerini desteklemeye devam edeceğini vurgularken, bölge spor camiası da bu genç yetenekten büyük beklentiler içinde olduklarını ifade ettiler. - ZONGULDAK