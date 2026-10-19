Ülker Basketbol Gençler Ligi'nde erkeklerde ilk pencere 16 kulübün takımlarıyla bitti

Ülker Basketbol Gençler Ligi'nin erkekler kategorisinde birinci pencere maçları sona erdi.

Bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Çayırova Belediyesi-Mektebim Denizli Basket: 84-86

Trabzonspor-Körfez Basket: 50-73

Bahçeşehir Koleji-Karşıyaka: 79-84

Türk Telekom-Galatasaray: 87-72

Esenler Erokspor-Pizzabulls Bordo Bandırma: 96-82

Anadolu Efes-Aliağa Petkimspor: 58-60

Fenerbahçe Tarfin-TOFAŞ: 87-85

Bursaspor Basketbol-Beşiktaş: 56-73

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde yer alan 16 kulübün altyapı takımları, Ülker Basketbol Gençler Ligi erkekler kategorisinde A ve B olmak üzere iki ayrı ligde mücadele ediyor. Geçen sezondan farklı olarak normal sezon, yedi pencere üzerinden üç devreli lig usulüne göre oynanacak ve her takım 21 karşılaşmaya çıkacak.

A Ligi'nde normal sezonu ilk dört sırada tamamlayan takımlar, Dörtlü Final organizasyonunda şampiyonluk için mücadele edecek. A ve B Ligi'nde belirlenen sıralamalarda yer alan takımlar ise gelecek sezon A Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanabilmek için play-out karşılaşmalarına çıkacak.