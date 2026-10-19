Ülker Basketbol Gençler Ligi'nde erkeklerde ilk pencere 16 kulübün takımlarıyla bitti

Ülker Basketbol Gençler Ligi'nde erkeklerde ilk pencere 16 kulübün takımlarıyla bittiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ülker Basketbol Gençler Ligi erkekler kategorisinde birinci pencere maçları sona erdi. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndeki 16 kulübün altyapı takımları A ve B liglerinde mücadele ediyor; normal sezon yedi pencere ve üç devreli usulle oynanacak, her takım 21 maça çıkacak.
Ülker Basketbol Gençler Ligi'nin erkekler kategorisinde birinci pencere maçları sona erdi.
Bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Çayırova Belediyesi-Mektebim Denizli Basket: 84-86
Trabzonspor-Körfez Basket: 50-73
Bahçeşehir Koleji-Karşıyaka: 79-84
Türk Telekom-Galatasaray: 87-72
Esenler Erokspor-Pizzabulls Bordo Bandırma: 96-82
Anadolu Efes-Aliağa Petkimspor: 58-60
Fenerbahçe Tarfin-TOFAŞ: 87-85
Bursaspor Basketbol-Beşiktaş: 56-73
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde yer alan 16 kulübün altyapı takımları, Ülker Basketbol Gençler Ligi erkekler kategorisinde A ve B olmak üzere iki ayrı ligde mücadele ediyor. Geçen sezondan farklı olarak normal sezon, yedi pencere üzerinden üç devreli lig usulüne göre oynanacak ve her takım 21 karşılaşmaya çıkacak.
A Ligi'nde normal sezonu ilk dört sırada tamamlayan takımlar, Dörtlü Final organizasyonunda şampiyonluk için mücadele edecek. A ve B Ligi'nde belirlenen sıralamalarda yer alan takımlar ise gelecek sezon A Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanabilmek için play-out karşılaşmalarına çıkacak.
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