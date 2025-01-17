Ultra Arslan'dan Alzheimer Hastalarına Destek - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Ultra Arslan'dan Alzheimer Hastalarına Destek

Ultra Arslan\'dan Alzheimer Hastalarına Destek

Ayvalık'taki Ultra Arslan taraftar grubu, Alzheimer hastalarına takip cihazı hediye etti.

17.01.2025 15:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde kısa bir süre oluşturulan Ultra Arslan-Ayvalık taraftar grubu, ilçedeki ihtiyaç sahibi Alzheimer hastalarına takip cihazı armağan etti.

Ayvalık'ta Galatasaray futbol takımına gönül verenlerce oluşturulan Ultra Arslan taraftar topluluğu, sosyal sorumluluk bilinciyle örnek bir projeye imza attı.

Ayvalık'ta yaşayan DMS ve Alzheimer hastalarının kaybolma riskine karşı takip cihazı temin eden topluluk, bu cihazları Ayvalık Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Müdürlüğü'ne teslim etti.

Ayvalık Ultra Arslan Taraftar Topluluğu Temsilcisi Can Şadi yaptığı açıklamada, taraftarlık bilincinin yalnızca tribünlerde değil, toplumun her alanında var olabileceğini bir kez daha gözler önüne sermeye çalıştıklarını söyledi.

Şadi, "Bu cihazlar sayesinde sevdiklerimizi korumak ve ailelerin kaygısını azaltmak istiyoruz. Herkesin bu tarz projelerde yer alması ve topluma fayda sağlaması gerektiğine inanıyoruz" dedi.

Açıklamaların ardından; Can Şadi ve topluluk üyeleri ihtiyaç sahibi 27 Alzheimer hastasına için temin ettikleri takip cihazlarını Ayvalık Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mukaddes Gündoğan'a teslim etti. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ayvalık, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ultra Arslan'dan Alzheimer Hastalarına Destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:02 İsrail hükümeti Gazze’de ateşkesi onayladı İsrail hükümeti Gazze'de ateşkesi onayladı
22:55 Görevden uzaklaştırılan Rıza Akpolat Görevden uzaklaştırılan Rıza Akpolat
22:47 Türkiye’den kopya çektiler Yunanistan’da savunmada yeni dönem Türkiye'den kopya çektiler! Yunanistan'da savunmada yeni dönem
22:10 Peygamberliğini ilan eden Eylül Ecem Zal, bu kez inanmayanlara seslendi Peygamberliğini ilan eden Eylül Ecem Zal, bu kez inanmayanlara seslendi
16:46 Trump’ın ’Rusya’ çağrısı sonrası NATO’da ilk adım Litvanya’dan geldi Trump'ın 'Rusya' çağrısı sonrası NATO'da ilk adım Litvanya'dan geldi
09:17 Hava sahasını işgal eden Rusya’ya NATO’dan gözdağı Hava sahasını işgal eden Rusya'ya NATO'dan gözdağı
09:14 “Edip Akbayram öldü“ iddiasına kızından yalanlama geldi "Edip Akbayram öldü" iddiasına kızından yalanlama geldi!
09:05 Altın fiyatları tam gaz Altın fiyatları tam gaz!
08:51 Türkiye’yi ayağa kaldıran görüntü sonrası Araplardan beklenen Fatih Terim paylaşımı Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntü sonrası Araplardan beklenen Fatih Terim paylaşımı
08:49 Sahte içkiden 33 kişinin ölmesi İstanbul Valiliği’ni harekete geçirdi Sahte içkiden 33 kişinin ölmesi İstanbul Valiliği'ni harekete geçirdi
08:40 ABD’de çekilen görüntü heyecanlandırdı: Ürkütücü ama bir o kadar da müthişti ABD'de çekilen görüntü heyecanlandırdı: Ürkütücü ama bir o kadar da müthişti
08:30 Acun Ilıcalı Galatasaray’ın eski yıldızı ile anlaştı Acun Ilıcalı Galatasaray'ın eski yıldızı ile anlaştı
08:23 TSK’nın operasyonu elebaşı Salih Müslim’i ağlattı: Çok ağır kayıplarımız var TSK'nın operasyonu elebaşı Salih Müslim'i ağlattı: Çok ağır kayıplarımız var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2025 01:58:52. #1.12#
SON DAKİKA: Ultra Arslan'dan Alzheimer Hastalarına Destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.