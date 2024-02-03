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Ultra Maraton Yüzücüsü Bengisu Avcı, Avrupa Buz Yüzme Şampiyonası'nda Üçüncü Oldu - Son Dakika
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Ultra Maraton Yüzücüsü Bengisu Avcı, Avrupa Buz Yüzme Şampiyonası'nda Üçüncü Oldu

Ultra Maraton Yüzücüsü Bengisu Avcı, Avrupa Buz Yüzme Şampiyonası\'nda Üçüncü Oldu

Ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı, Romanya'da düzenlenen Avrupa Buz Yüzme Şampiyonası'nda üçüncü olarak Türkiye'ye madalya kazandırdı. Avcı, yarışmada 50 metre kelebek ve 50 metre kurbağalamada kategorilerinde yarışarak üçüncülük elde etti. Avcı, soğuk suya alışmak için yoğun antrenmanlar yaptığını ve önümüzdeki aylarda Yeni Zelanda ve Estonya'da düzenlenecek diğer yarışmalara katılacağını belirtti. Avcı, başarısında kendisine destek olan ekip arkadaşlarına teşekkür etti.

03.02.2024 18:53  Güncelleme: 18:55
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Ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı, Romanya'da düzenlenen Avrupa Buz Yüzme Şampiyonası'nda üçüncü olma başarısını gösterdi.

Avcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyonaya 27 ülkeden sporcuların katıldığını söyledi. Yarışmada 50 metre kelebek ve 50 metre kurbağalamada kategorilerinde yarıştığını anlatan Bengisu Avcı, "Yaş grubu madalyalarından sonra final yüzmeye hak kazandım ve Avrupa üçüncülüğünü ülkeme getirdim. İlk defa bu branşta Avrupa madalyası almış olduk. Çok emek verdim, kışın denizde fırtına, yağmur olsa da yine de antrenman yaptım." diye konuştu.

Romanya'da hava sıcaklığının 1 ile 3 derece arasında olduğunu, havuzun sıcaklığının ise 4 derece olduğunu aktaran Avcı, şöyle devam etti:

"Yüzerken ellerimiz acıyor, çenemiz sızlıyor. Soğuğa alışmak için çok çalışmak gerekiyor, normal antrenman havuzları 25 derece olurken bu branşta aynı performansı 3-4 derecelerde göstermemiz gerekiyor. Mental ve fiziken hazır olmazsanız çok tehlikeli. Bu ay ayrıca Yeni Zelanda 'Cook Strait' parkuru ve mart ayında Talinn'de düzenlenecek Dünya Buz Şampiyonası'na da katılacağım. Yoğun bir sezon bekliyor. Yarışma kuralları normal yüzmeden farklı, su çok soğuk olduğundan atlamak yerine su içerisinden başlıyoruz. Takla dönüş veya su altından gidemiyoruz, ellerimiz ıslak, buz tutmaması için tahta merdivenler var ve detaylı sağlık kontrollerinden geçiriliyoruz."

İngiltere ile Fransa arasındaki Manş Denizi'ni yüzerek en hızlı geçen Türk kadını olan ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı, bu süreçte kendisine destek veren ekip arkadaşlarına da teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Ultra Maraton Yüzücüsü Bengisu Avcı, Avrupa Buz Yüzme Şampiyonası'nda Üçüncü Oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ultra Maraton Yüzücüsü Bengisu Avcı, Avrupa Buz Yüzme Şampiyonası'nda Üçüncü Oldu - Son Dakika
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