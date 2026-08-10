UltrAslan Lideri Gözaltında - Son Dakika
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UltrAslan Lideri Gözaltında

UltrAslan Lideri Gözaltında
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Galatasaray taraftar grubu UltrAslan'ın lideri Muzaffer Şirin, dolandırıcılık suçlamasıyla gözaltına alındı.

Galatasaray'ın taraftar gruplarından UltrAslan'ın tribün lideri Sebahattin Şirin adıyla bilinen Muzaffer Şirin, 9 Ağustos Pazar günü İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alındı.Şirin'e "örgütlü karaborsa bilet dolandırıcılığı", "uyuşturucu madde bulundurma/kullanma" ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamaları yöneltiliyor.Tribün lideri 8 Ağustos Cumartesi akşamı sosyal medyada Adalet Bakanı Akın Gürlek'e bir açık mektup kaleme almıştı.Şirin, Gürlek'e "Son zamanlarda devletimizin içinden bir grubun Fenerbahçe'yi bu sezon şampiyon yapacaklar dedikoduları kulağımıza geliyor ve bu grubun içinde sizin de adınız geçiriliyor" diyerek tarafsızlık çağrısı yapmıştı.Kendilerinin böyle bir şeye ihtimal vermediğini vurgulayan Şirin mektubunu şu cümlelerle sonlandırmıştı: "Uğur Mumcu ile başlayan faili meçhul cinayetleri ve olayları yeniden ele almak için çıktığınız bu büyük mücadelede bu tarz küçük olaylarla adınızın kullanılmasına fırsat vermeyeceğinize inanıyoruz."UltrAslan, 2001 yılında Alpaslan Dikmen öncülüğünde kurulan bir Galatasaray taraftar grubu.Mecidiyeköy'deki Ali Sami Yen Stadyumu'nda da aktif olan grup, bugün Galatasaray'ın maçlarını oynadığı RAMS Park'taki en büyük taraftar gruplarından birisi.Dikmen'in 2008 yılında geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmesinin ardından grubun liderliğini Sebahattin Şirin üstlendi.

Kaynak: BBC

Dolandırıcılık, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor UltrAslan Lideri Gözaltında - Son Dakika

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