Uludağ\'da Kar Voleybolu Heyecanı

27.03.2026 15:41
Uludağ, 2026 FIVB Kar Voleybolu Dünya Turu'na ev sahipliği yapıyor, 6 ülkeden 19 takım yarışıyor.

TÜRKİYE'NİN önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ, 2026 FIVB Kar Voleybolu Dünya Turu Uludağ Etabı'na ev sahipliği yapıyor. 6 ülkeden 19 takım ve 80 sporcunun katıldığı turnuvada heyecan, karlı zemin üzerine kurulan özel kortlarda başladı.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) koordinasyonunda ve yerel yönetimlerin iş birliğiyle düzenlenen etkinlik, Uludağ 2'nci Oteller Bölgesi'ndeki Bursa Teleferik Kurbağa Kaya İstasyonu önünde başladı. 29 Mart'a kadar sürecek organizasyon, kış turizmi ile voleybol sporunu bir araya getirerek izleyicilere Uludağ'ın eşsiz manzarası eşliğinde farklı bir deneyim sunuyor.

6 ÜLKEDEN 80 SPORCU ZİRVEYE ÇIKTI

Dünyanın farklı noktalarından gelen sporcuların zirve mücadelesi verdiği turnuvada, toplam 6 ülkeden 19 takım şampiyonluk için yarışıyor. Türkiye'de tek yapılan kar voleybolu organizasyonu olmasıyla dikkat çeken etkinlikte maçlar, karlı zemin üzerinde hazırlanan özel kortlarda oynanıyor. Hem yerli hem de yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği turnuvada sporcular, zorlu hava ve zemin şartlarına rağmen kupa için kıyasıya mücadele ediyor. Uludağ'ın zirvesinde renkli görüntülere sahne olan organizasyonun final karşılaşmaları pazar günü oynanacak. Turnuvanın şampiyonları, düzenlenecek törenle final kupasına kavuşacak.

'GRUP MAÇLARI BAŞLADI'

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Türkiye Voleybol Federasyonu Plaj ve Kar Voleybolu danışmanı Oğuz Değirmenci, "Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) ile Türkiye'de tek olan organizasyonunu Uludağ'da gerçekleştirmenin gururuyla yola çıktık. 6 ülkeden 19 takım burada mücadele ediyor. Fransa, Polonya Macaristan'dan takımlar var. Organizasyonun ilk gününde grup maçlarıyla başladık. Pazar günü de yarı finaller 3'ncülük maçları ve final maçlarıyla organizasyonumuz son bulacak" dedi.

Kaynak: DHA

