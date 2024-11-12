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Uludağ İçecek ve EuroLeague İşbirliği

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Uludağ İçecek, Turkish Airlines EuroLeague ile 3 yıllık işbirliği anlaşması imzaladı.

12.11.2024 18:58
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- Uludağ İçecek ile Turkish Airlines EuroLeague arasında işbirliği anlaşması

İSTANBUL - Uludağ İçecek ile Turkish Airlines EuroLeague, 3 yıllık işbirliği anlaşmasına imza attı.

Uludağ İçecek ile Turkish Airlines EuroLeague arasında 3 yıllık işbirliği anlaşması imzalandı. İstanbul Galataport'ta gerçekleşen toplantıya Uludağ İçecek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ömer Kızıl, Uludağ İçecek CEO'su Mete Öz, Turkish Airlines EuroLeague Ticari Direktörü Gawain Davies, Türkiye Basketbol Federasyonu yöneticileri ve basın mensupları katıldı.

Etkinlikte konuşan Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ömer Kızıl, "Bu anlaşmayla birlikte iki markamızı global arenada ön plana çıkarıyoruz. Bir tanesi Frutti Extra bir diğeri ise Uludağ Gazoz. Firma olarak sanatın ve sporun her zaman yanındayız. Bursa şehrinden çıktığımızı unutmuyoruz fakat Global pazara girişimizi de önemsiyoruz. Geçen ay itibariyle Avrupa'da üretime başlıyoruz. Anlaşmamız iki tarafa da hayırlı olsun" diye konuştu.

Turkish Airlines EuroLeague ile yaptıkları anlaşmayla Avrupa'dan güzel geri dönüşler beklediklerini belirten Uludağ İçecek CEO'su Mete Öz ise, "Biz Bursa'dan çıkan bir markayız. Bursaspor, Basketbol Takımı Süper Lig'e çıktığında bize geldiler. İsim sponsorunuz yoksa size sponsor olalım dedik. O günden itibaren desteğimiz devam ediyor. Yapacağımız bu anlaşmayla birlikte Avrupa'da da güzel geri dönüşler alacağımızı düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Gawain Davies: "Bu anlaşmayla işbirliğimizi yerelden globale taşıyoruz"

Uludağ İçecek ile aralarındaki işbirliğinden dolayı mutlu olduğunu dile getiren Turkish Airlines EuroLeague Ticari Direktörü Gawain Davies, "İstanbul bizim için önemli bir şehir. Burada olduğumuz için mutluyuz. İmzalayacağımız bu anlaşmadan dolayı ise çok mutluyuz. Bu anlaşmayla birlikte işbirliğimizi daha da ilerletmiş oluyoruz. Aynı zamanda bu işbirliğini yerelden global pazara taşıdığımız bir yol olarak görüyorum. Bu anlaşma için Almanya Fransa ve Sırbistan için önemli. Burada yaptığımız işbirliğiyle Uludağ firmasının büyümesini de sağlıyoruz. Şimdi işin zor kısmı başlıyor. Uludağ firması bize 3 yıl boyunca vereceği destekle çok büyük bir değer katacak" ifadelerini kullandı.

Bu sene Final Four'un nerede düzenleneceğine dair sorulan soruyu ise Davies, "Bu hafta Final Four ile ilgili karar verilecek. Masada iki önemli seçenek var; Abu Dabi ve Belgrad. İki güçlü şehirden birinin daha güçlü olduğunu söyleyemeyeceğim. Belgrad'da basketbol çok önemli bir spor ve çok değerli. Abu Dabi de bu sene olur veya daha sonraki yıllarda olur, basketbol için önemli bir şehir" diye cevapladı.

Organizasyon, imzaların atılması ve toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Kaynak: İHA

Basketbol, İstanbul, Ekonomi, Uludağ, Finans, Spor, CEO, Son Dakika

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