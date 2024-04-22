Ulusal Egemenlik Satranç Turnuvası Düzce\'de Gerçekleşti

Spor

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Türkiye Satranç Federasyonu Düzce İl Temsilciliği ve TED Düzce Koleji Okul Aile Birliği tarafından düzenlenen Ulusal Egemenlik Satranç Turnuvasına Düzce'den ve çevre illerden 160 sporcu katıldı. İki gün boyunca 3 ayrı kategoride yapılan turnuvada dereceye giren sporculara TED Düzce Okul Aile Birliği tarafından madalya ve ödülleri verildi. Sporcular ve aileleri Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını da gönüllerince kutladılar.

Turnuvada dereye gerin öğrencilere ödülleri verildi;

8 yaş kategorisinde 1. Yiğit Alp Oğuz, 2. Ali Asaf Ayvaz, 3. Dursun Talha Toklu, 4. Selim Düşündü, 5. Toprak Aras Gül dereceye girdi.

En iyi kız oyuncu; 1. Alya Beyhan, 2. Bilge Yılmaz ve 3. Irmak Yeşil oldu.

10 yaş kategorisinde; 1. Yağız Eymen Bayram, 2. Oktay Yarımbaş, 3. Burak Ergün, 4. Feyza Nurgül Çelik ve 5. Elif Yaren Demirel dereceye girdi.

En iyi kız oyuncu; 1. Feyza Nurgül Çelik, 2. Elif Yaren Demirel, 3. Yağmur Gül oldu.

14 yaş kategorisinde; 1. Cengizhan Gecegezen, 2. Ahmet Kayra Toklu, 3. Işıl Yarımbaş, 4. Yalçın Eymen Özkazanç, 5. Furkan Özcan dereye girdi.

En iyi kız oyuncu; 1. Işıl Yarımbaş, 2. Elif Ulusoy ve 3. Sudenaz Kalaycı oldu. - DÜZCE