Ulusal Egemenlik Satranç Turnuvası Düzce\'de Gerçekleşti

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Türkiye Satranç Federasyonu Düzce İl Temsilciliği ve TED Düzce Koleji Okul Aile Birliği tarafından düzenlenen Ulusal Egemenlik Satranç Turnuvasına Düzce'den ve çevre illerden 160 sporcu katıldı. İki gün boyunca 3 ayrı kategoride yapılan turnuvada dereceye giren sporculara TED Düzce Okul Aile Birliği tarafından madalya ve ödülleri verildi. Sporcular ve aileleri Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını da gönüllerince kutladılar.
Turnuvada dereye gerin öğrencilere ödülleri verildi;
8 yaş kategorisinde 1. Yiğit Alp Oğuz, 2. Ali Asaf Ayvaz, 3. Dursun Talha Toklu, 4. Selim Düşündü, 5. Toprak Aras Gül dereceye girdi.
En iyi kız oyuncu; 1. Alya Beyhan, 2. Bilge Yılmaz ve 3. Irmak Yeşil oldu.
10 yaş kategorisinde; 1. Yağız Eymen Bayram, 2. Oktay Yarımbaş, 3. Burak Ergün, 4. Feyza Nurgül Çelik ve 5. Elif Yaren Demirel dereceye girdi.
En iyi kız oyuncu; 1. Feyza Nurgül Çelik, 2. Elif Yaren Demirel, 3. Yağmur Gül oldu.
14 yaş kategorisinde; 1. Cengizhan Gecegezen, 2. Ahmet Kayra Toklu, 3. Işıl Yarımbaş, 4. Yalçın Eymen Özkazanç, 5. Furkan Özcan dereye girdi.
En iyi kız oyuncu; 1. Işıl Yarımbaş, 2. Elif Ulusoy ve 3. Sudenaz Kalaycı oldu. - DÜZCE
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TFF 2. Lig'de mücadele eden Diyarbakır'ın temsilcileri Amedspor ve Diyarbekirspor, haftanın maçlarında istedikleri sonuçları alamayarak puansız ayrıldılar. Amedspor, kendi sahasında Iğdır FK'ya 2-0 mağlup oldu ve şampiyonluk yolunda önemli bir darbe aldı. Diyarbekirspor ise Ankara Demirspor'a deplasmanda 2-1 yenilerek haftayı puansız tamamladı.
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Eski Samsunspor Kulübü Başkanı İsmail Uyanık, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) başkanlığına aday olduğunu duyurdu. Uyanık, temiz futbol ve başarılı futbol takımlarının olması temennileriyle adaylığını açıkladığını belirterek, Türk sporuna, Samsun'a ve Anadolu sporuna hayırlı olmasını diledi.
Manisa'nın önemli marka değerlerinden Manisaspor ve Akhisarspor, mali sıkıntılar nedeniyle profesyonel liglere veda ederek Amatör Lig'de mücadelelerine devam edecek. Manisaspor son iki sezondur Süper Amatör Lig'de varlık gösterirken, Akhisarspor ise önümüzdeki sezon Bölgesel Amatör Lig'de yer alacak.
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Haliliye Belediyesi'nin genç yetenekleri yetiştirdiği futbol okulu öğrencilerin hayalleri için koştuğu adres olmaya devam ediyor. Futbolu teknik ve uygulamalı olarak kuralları ile öğrenen gençler, uzman eğitmenler eşliğinde antrenman yapıyor.
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