A Milli Takım'ın Faroe Adaları karşısında oynadığı futbol hayal kırıklığı yarattı! Taraftarlar Kuntz'u istifaya çağırıyor

Lüksemburg ile 3-3 berabere kalarak Uluslar B Ligi'ne yükselmeyi garantileyen A Milli Takım'ın grubun son maçında Faroe Adaları karşısındaki performansına eleştiri yağdı.

LÜKSEMBURG MAÇINDA DA ELEŞTİRİLMİŞTİ

Uluslar C Ligi'nde son olarak Lüksemburg ile 3-3 berabere kaldıktan sonra grubunu lider bitirmeyi garantileyen A Milli Takım, bu maçta gösterdiği performansla büyük eleştiri almıştı. Ay-Yıldızlı ekibin Faroe Adaları karşısındaki oyunu da futbolseverleri adeta çıldırttı.

GOLLERİ YEDİK, KIYAMET KOPTU

Faroe Adaları karşısında ilk yarıyı 0.12 gol beklentisi ile kapatan A Milli Takım, 51. dakikada Davidsen ve 59. dakikada Edmundsson'un attığı goller ile mücadelede 2-0 geriye düştükten sonra adeta kıyamet koptu. Teknik direktör Stefan Kuntz'a tepki yağarken, Alman hoca istifaya çağrıldı.