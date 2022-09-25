A Milli Takım'ın Faroe Adaları karşısında oynadığı futbol hayal kırıklığı yarattı! Taraftarlar Kuntz'u istifaya çağırıyor - Son Dakika
Üye Girişi

A Milli Takım'ın Faroe Adaları karşısında oynadığı futbol hayal kırıklığı yarattı! Taraftarlar Kuntz'u istifaya çağırıyor

25.09.2022 23:10
A Milli Takım'ın Faroe Adaları karşısında oynadığı futbol hayal kırıklığı yarattı! Taraftarlar Kuntz'u istifaya çağırıyor

Uluslar C Ligi 1. Grup son karşılaşmasında A Milli Takım'ın Faroe Adaları karşısında sergilediği etkisiz görüntü sonrası sosyal medya karıştı. Nüfusu yaklaşık 50 bin olan Faroe Adaları'ndan gol yiyen Ay-Yıldızlı ekipte teknik direktör Stefan Kuntz istifaya davet edildi.

Lüksemburg ile 3-3 berabere kalarak Uluslar B Ligi'ne yükselmeyi garantileyen A Milli Takım'ın grubun son maçında Faroe Adaları karşısındaki performansına eleştiri yağdı.

LÜKSEMBURG MAÇINDA DA ELEŞTİRİLMİŞTİ

Uluslar C Ligi'nde son olarak Lüksemburg ile 3-3 berabere kaldıktan sonra grubunu lider bitirmeyi garantileyen A Milli Takım, bu maçta gösterdiği performansla büyük eleştiri almıştı. Ay-Yıldızlı ekibin Faroe Adaları karşısındaki oyunu da futbolseverleri adeta çıldırttı.

GOLLERİ YEDİK, KIYAMET KOPTU

Faroe Adaları karşısında ilk yarıyı 0.12 gol beklentisi ile kapatan A Milli Takım, 51. dakikada Davidsen ve 59. dakikada Edmundsson'un attığı goller ile mücadelede 2-0 geriye düştükten sonra adeta kıyamet koptu. Teknik direktör Stefan Kuntz'a tepki yağarken, Alman hoca istifaya çağrıldı.

YORUMLAR
500
Faroe Adaları-Türkiye Faroe Adaları-Türkiye Saat 21:45'de başlayacak Faroe Adaları-Türkiye maçında ilk 11'ler netleşti Saat 21:45'de başlayacak Faroe Adaları-Türkiye maçında ilk 11'ler netleşti

A Milli Futbol Takımı, Faroe Adaları, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor A Milli Takım'ın Faroe Adaları karşısında oynadığı futbol hayal kırıklığı yarattı! Taraftarlar Kuntz'u istifaya çağırıyor - Son Dakika


Son Dakika
22:38 İYİ Parti lideri Meral Akşener, İranlı kadınları Turgut Uyar'ın dizeleri ile selamladı!
22:31 Milli güreşçi Taha Akgül evlendi! Macar eşinin güzelliği mest etti
21:56 Bomba transfer hamlesi! Barcelona, Lionel Messi harekete geçti
21:24 Elazığ'da gökyüzünde görülen ışıklı cisimlerin Starlink uydusu olduğu ortaya çıktı
21:10 İran'da Mahsa Amini'nin ölümünden sonra başlayan gösterilerde 20 yaşındaki Hedis Necefi hayatını kaybetti
20:54 Samsunspor teknik direktörünü buldu! Göreve Hüseyin Eroğlu getirildi
20:43 Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Ukrayna limanlarından 9 gemi hareket etti
20:37 Bağcılar'da annesinin kafasını kesip balkondan atan caninin görüntüleri ortaya çıktı
20:23 Saat 21:45'de başlayacak Faroe Adaları-Türkiye maçında ilk 11'ler netleşti
20:16 Kısmi felç geçiren CHP'li Deniz Baykal'la ilgili harekete geçtiler! Vekilliğinin düşürülmesi için başvuruda bulunuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2022 23:14:31. #1.12#
SON DAKİKA: A Milli Takım'ın Faroe Adaları karşısında oynadığı futbol hayal kırıklığı yarattı! Taraftarlar Kuntz'u istifaya çağırıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement