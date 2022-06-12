UEFA Uluslar A Ligi 2'nci Grup'ta İspanya ile Çekya ve İsviçre ile Portekiz , günün öne çıkan karşılaşmalarında karşı karşıya geldiler. İspanya, Çekya'yı 2-0 mağlup ederken; İsviçre ise Portekiz karşısında 1-0'lık üstünlükle sahadan ayrıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Spor › Uluslar Ligi'nde 9 karşılaşma oynandı - Son Dakika

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