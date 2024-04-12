Uluslararası 23 Nisan Basketbol Festivali devam ediyor.
Lima Spor Kulübünün Ayhan Şahenk Spor Salonu'nda düzenlediği organizasyonda uluslararası kulüplerin 15 yaş altı erkek basketbol takımları yer alıyor.
Turnuvanın ikinci gününde Fenerbahçe, Yunanistan'ın Olympiakos takımını 74-64 mağlup etti. Organizasyonun diğer maçında da Bahçeşehir, İspanya'dan Joventut Badalona'ya 55-45 yenildi.
Darüşşafaka SK ise Lima Spor Kulübünü 70-53 ile geçti. Günün son maçında İtalya'nın Armani Olimpia Milano ekibi, Sırbistan temsilcisi Partizan'ı 81-69 mağlup etti.
Avrupa ve Türkiye'nin önde gelen kulüplerinin 15 yaş altı takımlarını bir araya getiren turnuvada yarının programı şu şekilde:
Bahçeşehir-Olympiakos
Fenerbahçe Beko-Joventut Badalona
Lima Spor Kulübü-Partizan
Armani Milano-Darüşşafaka SK
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Beşiktaş Asbaşkanı Onur Göçmez, Samsunspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, 'Bir Beşiktaş taraftarı ne kadar ne kadar üzülüyorsa biz de aynı üzüntüleri çekiyoruz. Bugün itibarıyla Santos ile yollarımızı ayırdık. Sezon sonuna kadar Serdar hocamızla yola devam edeceğiz. Beşiktaş'ta kupa hedefi vardır, kupayı da alacaktır' dedi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Samsunspor beraberliğinin ardından takımın galip gelememesine rağmen kötü oynamadıklarını dile getirerek, 'İstifa etmeyi düşünmüyorum' dedi. Santos, Türkiye Kupası'nı kazanacaklarına inandığını ve takımın performansının kötü olmadığını belirtti.
Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, Beşiktaş maçının ardından yaptığı açıklamada, alınan 1 puandan dolayı mutlu olduğunu söyleyerek, 'Beşiktaş'ın stadına gelerek buradan kolayca galip ayrılamazsınız' dedi. Gisdol, takımın performansını değerlendirirken, Soner Gönül'ün performansını da övdü. Ayrıca, 'Yabancı VAR Hakemi' kararına da eleştirilerde bulundu.
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