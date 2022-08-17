MTB Sakarya Night Cup tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi

MTB Sakarya Night Cup tamamlandı

17.08.2022 23:19

Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) tarafından Sakarya'da düzenlenen MTB Sakarya Night Cup yarışı tamamlandı.

Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) tarafından Sakarya'da düzenlenen MTB Sakarya Night Cup yarışı tamamlandı. 4 buçuk kilometrelik parkurda elit erkeklerde Almanya'dan Silas Graf, elit kadınlarda da Kazakistan'dan Tatyana Geneleva 1'inci oldu.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Uluslararası Bisiklet Festivali'nde heyecan devam ediyor. MTB Cup Maraton Serisi Bisiklet Yarışları'nın ardından bugün de MTB Sakarya Night Cup'ta pedallar şampiyonluk için çevrildi. Elit erkekler ve elit kadınlar kategorilerinde gerçekleştirilen yarışlara 10 ülkeden 31 sporcu katıldı. Ayçiçeği Bisiklet Vadisi içinde gerçekleştirilen yarışlarda erkekler 7, kadınlar ise 6 tur attı. Şampiyon olmak için pedal çeviren sporcular yaklaşık 1 buçuk saat süren zorlu mücadelenin ardından elit erkekler kategorisinde Alman sporcu Silas Graf 1'inci, İsviçreli bisikletçi Ursin Spescha 2'nci ve yine Almanya'dan Murkus Eydt 3'üncülük elde etti. Elit kadınlarda bitiş çizgisini geçen Kazakistanlı sporcu Tatyana Geneleva 1'inci, Yunanistanlı bisikletçi Eleftheria Giachou 2'nciliği ve yine aynı ülkeden Alexandra Adam 3'üncülük elde etti. - SAKARYA

YORUMLAR
500
Depremin 23'üncü yılında eller semaya açıldı, hayatını kaybedenler anıldı Depremin 23'üncü yılında eller semaya açıldı, hayatını kaybedenler anıldı Almanya: 'Rusya arzı tamamen keserse gaz stoku en fazla 2.5 ay yetebilir' Almanya: 'Rusya arzı tamamen keserse gaz stoku en fazla 2.5 ay yetebilir'
Kaynak: İHA

Almanya, Sakarya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor MTB Sakarya Night Cup tamamlandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:20 Bu gece yarısından sonra geçerli olacak! Benzine 83 kuruş indirim, motorine ise 77 kuruş zam geldi
00:20 Cübbeli Ahmet Hoca'dan lüks otellerde spa yaptıran kadınlara tepki: Göbeği ile diz kapağı arasını dokunduramaz
00:10 Erzurum'da deprem! 3.7'lik sarsıntı vatandaşı korkuttu
00:00 Kosova-Sırbistan gerginliği NATO'yu harekete geçirdi! Gerilim büyürse müdahale edebilirler
23:23 Rusya'dan S-400 sevkiyatı iddiası ABD'yi korkuttu! Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Türkiye'ye üstü kapalı yaptırım tehdidinde bulundu
23:03 Muharrem İnce ve Ümit Özdağ, merak edilen ittifak sorusunu cevapladı: Daha Türkiye seçim ortamına girmedi
22:49 Kaymakamlık tarafından iptal edilmişti! Mahkemeye taşınan Zeytinli Rock Festivali 22-25 Eylül arasında yapılacak
22:27 Hayat Bilgisi'nin Kikirik'ini görenler tanımakta güçlük çekiyor! Estetikle bambaşka biri oldu
22:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Başbakanı Yair Lapid ile telefonda görüştü: Yeni büyükelçiyi en kısa zamanda atayacağız
22:02 Güldür Güldür Show'un başında bulunan Ali Sunal'ın sünnet düğününden çok özel görüntüleri! Babası ve Cüneyt Arkın da yanında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2022 05:02:53. #1.13#
SON DAKİKA: MTB Sakarya Night Cup tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement