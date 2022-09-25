Buz Hokeyi: 2023 Continental Kupası - Son Dakika
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Buz Hokeyi: 2023 Continental Kupası

25.09.2022 23:40
Buz Hokeyi: 2023 Continental Kupası

Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonu (IIHF) tarafından düzenlenen 2023 Continental Kupası 1. tur B Grubu'nda üçüncü ve son maçlar tamamlandı.

Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonu (IIHF) tarafından düzenlenen 2023 Continental Kupası 1. tur B Grubu'nda üçüncü ve son maçlar tamamlandı.

Zeytinburnu Buz Pisti'nin ev sahipliği yaptığı organizasyonda Buz Adam İstanbul- Barcelona ve Hockey Punks Vilnius-Liege Bulldogs müsabakaları oynandı.

Günün ilk karşılaşmasında Buz Adam İstanbul, Barcelona'yı 9-4 mağlup etti. İkinci ve son mücadelede ise Liege Bulldogs, Hockey Punks Vilnius'u 5-0 yendi.

Bu sonuçla 3'te 3 yapan Buz Adam İstanbul, B Grubu'nu lider tamamladı. İki galibiyet alan Liege Bulldogs ikinci oldu. Tek galibiyet elde eden Hockey Punks Vilnius üçüncü, tüm maçlarını kaybeden Barcelona ise son sırada yer aldı.

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Kaynak: AA

Barcelona, İstanbul, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Buz Hokeyi: 2023 Continental Kupası - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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