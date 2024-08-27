Uluslararası Edirne Maratonu Başlangıç Saati Değişti - Son Dakika
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Uluslararası Edirne Maratonu Başlangıç Saati Değişti

Uluslararası Edirne Maratonu Başlangıç Saati Değişti

Uluslararası Edirne Maratonu'nun başlangıç saati, aynı gün yapılacak KPSS Ön Lisans sınavı nedeniyle güncellendi. Maratonun tarihinin değişmemesi konusunda mutabık kalındı ve start saati 07.00 olarak güncellendi.

27.08.2024 14:47
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9. Uluslararası Edirne Maratonu'nun başlangıç saati, aynı gün yapılacak KPSS Ön Lisans sınavı nedeniyle güncellendi.

Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu Spor Kulübü Başkanı Önder Akdağ, Selimiye Meydanı'nda düzenlediği basın toplantısında 1 Eylül Pazar günü koşulacak Edirne Maratonu'nun KPSS Ön Lisans sınavı ile aynı güne denk gelmesi nedeniyle belirsizlik oluştuğunu söyledi.

Maratonun tarihinin değişmemesi konusunda mutabık kalındığını belirten Akdağ, "Sınav saatini de göz önüne alarak ne sporcuların, ne sınava girecek kişilerin mağduriyet yaşamaması adına start saatimiz 07.00 olarak güncellendi. Startımızı 07.00'de vereceğiz, 09: 30'da parkur kapanacak. Ödül törenimiz de 10.30'da gerçekleşecek." dedi.

Akdağ, maratonun gününde yapılması hususundaki hassasiyeti nedeniyle Vali Yunus Sezer'e teşekkür etti.

Organizasyonlarda erteleme ya da iptalin telafisi zor sonuçlara yol açabildiğini ifade eden Akdağ, şunları kaydetti:

"Uçak bileti, yurt dışından gelen sporcuların otel rezervasyonları, organizasyonun planlandığı, duyurulduğu şekilde gerçekleşeceğinin vurgulanması açısından bu maratonun gününde gerçekleşmesi çok önemli. Saatin değişmesinden dolayı hatta serin saate denk geldiği için sporculardan çok pozitif dönüşler aldık, bununla ilgili de 50 kişilik bir ek kontenjan açtık. Bir iki gün içinde oradaki kontenjanımız da dolacak. 700 sporcuyla organizasyonu gerçekleştireceğiz. Sporcular, Edirne'deki KYK yurtlarında da ücretsiz olarak konaklayabilecek. Bu organizasyonu ülkemize, şehrimize, spor camiamıza yakışır bir şekilde el birliğiyle bütün kurumlarımızla gerçekleştireceğiz."

Kaynak: AA

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