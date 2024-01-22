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Uluslararası Ephesus Kupası'nda 21 ülkeden 307 sporcu yarışıyor - Son Dakika
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Uluslararası Ephesus Kupası'nda 21 ülkeden 307 sporcu yarışıyor

İzmir'de düzenlenen Artistik Buz Pateni Uluslararası Ephesus Kupası'na 21 ülkeden 307 sporcu katılıyor. Aşık Veysel Rekreasyon Alanı Buz Pisti'nde gerçekleştirilen organizasyonda ilk gün, 6-10 yaş grubu sporcular yarıştı. Yarışlar, 28 Ocak'ta yapılacak ödül töreniyle sona erecek.

Uluslararası Ephesus Kupası\'nda 21 ülkeden 307 sporcu yarışıyor
22.01.2024 - 12:47,
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Artistik Buz Pateni Uluslararası Ephesus Kupası, 21 ülkeden 307 sporcunun katılımıyla İzmir'de başladı.

Türkiye Buz Pateni Federasyonu ve İzmir Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle Aşık Veysel Rekreasyon Alanı Buz Pisti'nde düzenlenen organizasyonun ilk gününde, 6-10 yaş grubu sporcular yarıştı.

Yıldızlar, gençler, büyükler kategorilerinde 9 ülkeden 53 sporcu, buz dansında 14 ülkeden 21 çift, diğer kategorilerde 212 sporcunun rekabet edeceği yarışlar, 28 Ocak'ta düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.

Kaynak: AA
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