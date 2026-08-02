Uluslararası güreş turnuvasında Türk sporcular 27 madalya kazandı

Kocaeli'de 24 ülkeden 433 sporcunun katılımıyla düzenlenen Hasan Gemici- Gazanfer Bilge Uluslararası Serbest ve Grekoromen Güreş Turnuvası tamamlandı. Türk sporcular, kazandıkları 27 madalyayla organizasyonu ilk sırada bitirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Güreş Federasyonu iş birliğinde düzenlenen turnuva, Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Üç gün süren organizasyonda 24 ülkeden 433 sporcu mücadele etti. Turnuvada serbest stilde 57, 61, 65, 70, 74, 79, 86, 92, 97 ve 125 kilo; grekoromen stilde ise 55, 60, 63, 67, 72, 77, 82, 87, 97 ve 130 kilo olmak üzere toplam 20 kategoride müsabakalar yapıldı. Müsabakaları Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül ile milli güreşçi Rıza Kayaalp de salondan takip etti. Akgül ve Kayaalp, karşılaşmaları izleyerek sporcularla bir araya geldi.

Türk sporcular 27 madalya kazandı

Türk sporcular 27 madalyayla turnuvada en fazla madalya kazanan ülke oldu. İranlı güreşçiler 12 madalya elde ederken, Azerbaycan ve Rusya 9'ar, Özbekistan ise 5 madalya kazandı. Müsabakaların ardından kategorilerinde dereceye giren sporculara madalya ve ödülleri, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Yeşildal, Gençlik ve Spor İl Müdürü Gökhan Yavaşer ile Türkiye Güreş Federasyonu yetkilileri tarafından takdim edildi.

Turnuvada dereceye giren sporcular şöyle:

Grekoromen 55 kilo

1- Hossein Younes Bijani (İran)

2- Muhammet Emin Çakır (Türkiye)

3- Malik Gigiev (Rusya)

3- Ömer Halis Recep (Türkiye)

Grekoromen 60 kilo

1- Kazım Tikence (Türkiye)

2- Sefershaev Emin Narimanovitch (Rusya)

3- Ekrem Öztürk (Türkiye)

3- Vargas Valle Augusto Nicolas Santiago (Şili)

Grekoromen 63 kilo

1- Kerem Kamal (Türkiye)

2- Bakytzhan Kabdyl (Kazakistan)

3- Nihat Zahid Mammadli (Azerbaycan)

4- İgor Punchenko (Rusya)

Grekoromen 67 kilo

1- Erzu Zakriev (Rusya)

2- Grair Oganesian (Rusya)

3- Mohammad Mahmoud Kamali (İran)

3- Amirreza Mohammadreza Zakariaei (İran)

Grekoromen 72 kilo

1- İbrahim Özdemir (Türkiye)

2- Mohsen Nezhad Ahmadreza Seifollah (İran)

3- Mustafa Mehmet Şahin (Türkiye)

3- Akhmetvaleev Kamil (Rusya)

Grekoromen 77 kilo

1- Ruslan Nurullayev (Azerbaycan)

2- Akhmed Kaytsukov (Rusya)

3- Yunus Emre Başar (Türkiye)

4- Evgenii Baidusov (Rusya)

Grekoromen 82 kilo

1- Yüksel Sarıçiçek (Türkiye)

2- Sosruko Kodzokov (Brezilya)

3- Abolfazl Jahangir Rasouli (İran)

3- Burhan Akbudak (Türkiye)

Grekoromen 87 kilo

1- Vazırzade Tunjay (Azerbaycan)

2- Bak Peikari Kamran Asadollah (İran)

3- Ali Cengiz (Türkiye)

3- Yarashevich Ihar (Belarus)

Grekoromen 97 kilo

1- Kiryl Makevich (Belarus)

2- Magomed Abdulaevitch Murtazaliev (Rusya)

3- İbrahim Tığcı (Türkiye)

4- Amirreza Rahman Akbari (İran)

Grekoromen 130 kilo

1- Pavel Hlinchuk (Belarus)

2- Sarkhan Mammadov (Azerbaycan)

3- Fatih Bozkurt (Türkiye)

3- Beka Kandelaki (Azerbaycan)

Serbest 57 kilo

1- Bekzat Almaz Uulu (Kırgızistan)

2- Ali Mohammad Yahyapoursangtarashani (İran)

3- Asadbek Saidturaev (Özbekistan)

3- Muhammet Karavus (Türkiye)

Serbest 61 kilo

1- Abdullaev Glomjon (Özbekistan)

2- Oralbek Allan (Kazakistan)

3- Emrah Ormanoğlu (Türkiye)

3- Khari Ebrahim Mahdi (İran)

Serbest 65 kilo

1- Ruslan Asif Abdullayev (Azerbaycan)

2- Ahmet Duman (Türkiye)

3- Taiyrbek Zhumashbek Uulu (Kırgızistan)

4- Musa Aghayev (Azerbaycan)

Serbest 70 kilo

1- Vasile Diacon (Moldova)

2- Shakhzodbek Yarashev (Özbekistan)

3- Ramik Heybatov (Azerbaycan)

3- Ferhat Kılıç (Türkiye)

Serbest 74 kilo

1- Jamalov Razambek Salambekovitch (Özbekistan)

2- Karampour Ali Monouchehr (Özbekistan)

3- Yasin Yeşil (Türkiye)

3- Subtirica Gigi Marian (Romanya)

Serbest 79 kilo

1- Murad Kuramagomedov (Macaristan)

2- Mahdi Mohammad Yousefihajivar (İran)

3- Dias Sagdatov (Kazakistan)

4- Okan Tahtacı (Türkiye)

Serbest 86 kilo

1- Reza Aliakbar Afshar (İran)

2- Malik Shavaev (Kırgızistan)

3- Ahmet Yagan (Türkiye)

3- İsmail Küçüksolak (Türkiye)

Serbest 92 kilo

1- Fatin Altunbaş (Türkiye)

2- Aliiev Mukhammed (Ukrayna)

3- Grosul Andrian (Moldova)

3- Süleyman Karadeniz (Türkiye)

Serbest 97 kilo

1- Alperen Tokgöz (Türkiye)

2- Resul Güne (Türkiye)

3- İbrahim Çiftçi (Türkiye)

4- Ion Demian (Moldova)

Serbest 125 kilo

1- Mohsen Mansour Siyar (Almanya)

2- Khetag Karsanov (Azerbaycan)

3- Doğan Uzun (Türkiye)

3- Mohammadreza Ali Reza Lotfi (İran)