"Uluslararası Levent Vadisi Dağ Bisiklet Yarışı" başladı - Son Dakika
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"Uluslararası Levent Vadisi Dağ Bisiklet Yarışı" başladı

26.06.2022 12:59

Malatya'nın Akçadağ ilçesi Levent Vadisi'nde düzenlenen "Uluslararası Levent Vadisi MTB CUP C2 Dağ Bisiklet Yarışı" başladı.

Malatya'nın Akçadağ ilçesi Levent Vadisi'nde düzenlenen "Uluslararası Levent Vadisi MTB CUP C2 Dağ Bisiklet Yarışı" başladı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu ile Akçadağ Belediyesi tarafından düzenlenen organizasyon için Türkiye'nin 37 ilinin yanı sıra Yunanistan ve İran'dan gelen 134 sporcu, ABD'deki Büyük Kanyon'a benzetilen Levent Vadisi'nde buluştu.

Her bir turu yaklaşık 12 dakika süren 4 kilometrelik parkurda, sporcular derece elde etmek ter döküyor.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Malatya İl Temsilcisi Furkan Apak, AA muhabirine, bisikletseverlerin yarışa yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

Uluslararası düzeyde bir yarış düzenlediklerini aktaran Apak, "Parkur uzunluğu 4 bin metre. Uluslararası C2 dediğimiz orta zorlukta bir yarışma. Ortalama bir tur için bir sporcu 11-12 dakikada parkuru bitirebiliyor. Sporcular için rakım ve irtifa önemli bu nedenle Levent Vadisi'ni seçtik. Önümüzdeki yıl başarabilirsek C1 kategorisinde yarış almayı planlıyoruz." dedi.

Akçadağ Belediyesi Başkan Yardımcısı Mustafa Menge de düzenlenen yarıştan memnuniyet duyduklarını belirtti.

Levent Vadisi'nin birçok spor organizasyonuna ev sahipliği yaptığına değinen Menge, "3 ülkeden katılımcılarımız var. 65 milyon yıllık bir vadide bulunuyoruz. İnşallah ileriki yıllarda katılım daha da artacak. Yarışmalarımız devam ediyor." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 'Uluslararası Levent Vadisi Dağ Bisiklet Yarışı' başladı - Son Dakika

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