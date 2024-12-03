Uluslararası Mersin Maratonu 15 Aralık'ta Başlıyor - Son Dakika
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Uluslararası Mersin Maratonu 15 Aralık'ta Başlıyor

Uluslararası Mersin Maratonu 15 Aralık\'ta Başlıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 6. Uluslararası Mersin Maratonu, 15 Aralık Pazar günü 'Rekorlar Şehrinde Rekorlara Koşuyoruz' sloganıyla gerçekleştirilecek. Maratona 42K, 10K ve 5K Halk Koşusu katılımları bekleniyor.

03.12.2024 11:03  Güncelleme: 11:09
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Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl 6. kez düzenlediği Uluslararası Mersin Maratonu, 'Rekorlar Şehrinde Rekorlara Koşuyoruz' sloganıyla 15 Aralık Pazar günü yapılacak. Son kayıt tarihinin 11 Aralık olduğu maraton; 42K, 10K ve 5K Halk Koşusu olarak düzenlenecek.

Dünya Atletizm Birliği tarafından 'Elite Label' kategorisine bulunan ve dünya arenasında 46. sırada yer alan Uluslararası Mersin Maratonu için bu yıl da rekor katılım bekleniyor. Organizasyon, Türkiye Atletizm Federasyonu'nun faaliyet programında yer alan ve Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) yarışma kurallarına göre 3 ayrı parkurda gerçekleşecek. Birçok ülkeden binlerce sporcunun kayıt yaptırdığı 42K, 10K ve 5K Halk Koşusu'nun yer alacağı maraton, Özgecan Aslan Barış Meydanı'ndan başlayacak ve aynı yerde sona erecek. 10K yarışları saat 09.00'da, 42K 09.30'da, 5K Halk Koşusu ise 09.45'te start alacak. Ödül töreni ise saat 15.00'te gerçekleşecek. Maraton öncesi 14 Aralık'ta yine Özgecan Aslan Meydanı'nda yapılacak maraton fuarında çip ve kit dağıtımları gerçekleştirilecek.

Ödüller sahiplerini bekliyor

Maratonda dereceye girecek sporcuları da önemli ödüller bekliyor. Maratonun 42K erkek ve kadınlar kategorisi birincileri 15 bin Dolar, ikincileri 7 bin 500 Dolar, üçüncüleri ise 5 bin Dolar ödül alacak. Maraton Türk sıralamasında ise erkek ve kadın kategorisinde birinci olanlara 25 bin TL, ikinciye 20 bin TL, üçüncüye ise 15 bin TL para ödülü verilecek. 10K'da ise kadın ve erkek kategorilerinde birinciye 15 bin, ikinciye 12 bin, üçüncüye ise 10 bin TL ödül verilecek.

Mersin'in eşsiz doğasında spor kentine yakışır bir şekilde gerçekleşecek yarışta katılımcılar, tarihi öneme sahip noktalardan geçecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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