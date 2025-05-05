Uluslararası Samsun İlkadım Granfondo Bisiklet Yarışı İkinci Kez Düzenleniyor - Son Dakika
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Spor

Uluslararası Samsun İlkadım Granfondo Bisiklet Yarışı İkinci Kez Düzenleniyor

Uluslararası Samsun İlkadım Granfondo Bisiklet Yarışı İkinci Kez Düzenleniyor

Karadeniz Bölgesi'nin tek bisiklet organizasyonu olan Uluslararası Samsun İlkadım Granfondo Bisiklet Yarışı, 17-18 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek. Yarış, profesyonel sporcuların yanı sıra 4-7 yaş grubundaki çocuklara yönelik mini yarış ile renkli etkinlikler sunacak.

05.05.2025 11:11  Güncelleme: 11:13
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Karadeniz Bölgesi'nin tek bisiklet organizasyonu olan Uluslararası Samsun İlkadım Granfondo Bisiklet Yarışı, ikinci kez gerçekleştirilecek.

Samsun Valisi Orhan Tavlı'nın girişimleriyle başlayan, Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin destekleri ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün organizasyonuyla 17-18 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek yarış, bu yıl da renkli görüntülere sahne olacak. Yarış, 18 Mayıs Pazar günü saat 09.00'da Çobanlı İskelesi'nden start alacak. Katılımcılar; 56 km'lik kısa parkurda: Çobanlı İskelesi'nden başlayarak 19 Mayıs ilçesinden dönüp yine aynı noktada finişe ulaşacak. 110 kilometrelik uzun parkurda: Çobanlı'dan başlayarak 19 Mayıs, Kızılırmak Deltası ve Bafra ilçeleri geçilerek yine aynı noktada tamamlanacak.

Çocuklar da yarışacak

Etkinlikler yalnızca profesyonel sporcularla sınırlı değil. 17 Mayıs Cumartesi saat 18.00'de, 4-7 yaş grubundaki çocuklara yönelik mini yarış da düzenlenecek. Yarışın start ve finiş noktası olan Çobanlı İskelesi'nde, iki gün boyunca EXPO alanı kurulacak. Sporcular ve Samsunlular, çeşitli etkinliklerle buluşma imkanı bulacak.

Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından yaklaşık 500 sporcunun katılması beklenen organizasyonda, sporcuların yanı sıra aileleri ve antrenörleriyle birlikte yaklaşık 2-3 bin kişinin Samsun'a gelmesi öngörülüyor. Bu yoğunluk, kentin tanıtımı açısından da büyük önem taşıyor.

Ödül töreni 18 Mayıs'ta

Yarışın ödül töreni 18 Mayıs Pazar günü saat 15.00'te Çobanlı İskelesi'nde düzenlenecek. Dereceye giren sporculara çeşitli ödüller takdim edilecek. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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