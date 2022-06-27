Uluslararası Srebrenitsa Boşnak Soykırımı Anma Koşusu'nun basın toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Uluslararası Srebrenitsa Boşnak Soykırımı Anma Koşusu'nun basın toplantısı yapıldı

27.06.2022 13:44
Uluslararası Srebrenitsa Boşnak Soykırımı Anma Koşusu'nun basın toplantısı yapıldı

Srebrenitsa Soykırımı'nda hayatını kaybedenler anısına 3 Temmuz'da ikinci kez yapılacak Uluslararası Srebrenitsa Boşnak Soykırımı Anma Koşusu'nun basın toplantısı gerçekleştirildi.

Srebrenitsa Soykırımı'nda hayatını kaybedenler anısına 3 Temmuz'da ikinci kez yapılacak Uluslararası Srebrenitsa Boşnak Soykırımı Anma Koşusu'nun basın toplantısı gerçekleştirildi.

Yeşilyurt Spor Kulübünde düzenlenen toplantıda, Türkiye Bosna Sancak Derneği Başkanı Muhammed Sancaktar ile Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı Cavit Ganiç açıklamalarda bulundu.

Çok önemli bir organizasyona ikinci kez imza atacaklarını belirten Muhammed Sancaktar, "Spor dilini kullandık. 'Unutma, unutturma.' Her bir adımda 'Bir daha asla' diyerek yürüyeceğiz. İki yüzlülüğünü batı medeniyetinin yüzüne vurmak için bu tür organizasyonları yapmamız gerekiyor. Ukrayna'da dünya ayaklandı ama bu soykırım balkan camiasına yapılırken herkes sustu. Bir olmamız ve güçlü bir ses çıkarmamız gerekiyor. 3 Temmuz'da hep birlikte olacağız ve güçlü bir sesle tüm dünyaya haykıracağız." ifadelerini kullandı.

Koşunun Bakırköy Belediyesi ve Türkiye Bosna Sancak Derneği tarafından düzenleneceğini aktaran Cavit Ganiç ise "Geçen yıl sponsor almadık. Bu sene de sponsor almayalım diye düşündük. Bazı talepler oldu. Balkanlı olmayan yerlerden sponsorluk almayacağız. Sadece Balkan camiasının kendine yeteceğini varsaydık. Çok şükür de yanılmadık. Camiamız çok değerli ve çok güçlü. Balkan camiasını her acılı ve sevinçli gününde bir arada görmek beni mutlu ediyor. Bu organizasyona katkı sunan herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Uluslararası Srebrenitsa Boşnak Soykırımı Anma Koşusu, 3 Temmuz Pazar günü saat 09.00'da Yeşilköy Balıkçılar Meydanı'nda başlayacak. Florya'dan dönüş yapacak sporcular, 8 bin 372 metrelik parkuru başlangıç noktasında tamamlayacak.

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Kaynak: AA

Yeşilyurt, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Uluslararası Srebrenitsa Boşnak Soykırımı Anma Koşusu'nun basın toplantısı yapıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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