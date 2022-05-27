Uluslararası Trampolin Cimnastik Turnuvası İtalya'da başladı - Son Dakika
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Uluslararası Trampolin Cimnastik Turnuvası İtalya'da başladı

27.05.2022 23:58
Uluslararası Trampolin Cimnastik Turnuvası İtalya'da başladı

İtalya'da düzenlenen Uluslararası Trampolin Cimnastik Turnuvası (3. AERE Cup) 13-16 yaş kadınlar senkronize finalinde Havva Esin Ergün-Ecem Nisa Esen ikilisi altın, Tuba Bade Şahin-Ada Kanat ikilisi ise gümüş madalya kazandı.

İtalya'da düzenlenen Uluslararası Trampolin Cimnastik Turnuvası (3. AERE Cup) 13-16 yaş kadınlar senkronize finalinde Havva Esin Ergün-Ecem Nisa Esen ikilisi altın, Tuba Bade Şahin-Ada Kanat ikilisi ise gümüş madalya kazandı.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Trampolin Cimnastik Turnuvası İtalya'da başladı.

İlk gün yarışlarında 13-16 yaş erkekler senkronize finalinde Fahreddin Duman-Emir Öztürk ekibi 5'inci, Arda Çınar Sargın-Batuhan Meriç Mamur ekibi 6'ncı, kadınlar bireysel finalinde yarışan Havva Esin Ergün 5'inci, Ceren Uysal ise 6'ncı oldu.

Öte yandan Trampolin Cimnastik 4. AERE Dünya Kupası yarı finali erkekler bireysel kategorisinde yarışan Gürkan Mutlu da finale yükseldi. Gürkan Mutlu'nun final yarışları yarın TSİ 18.00'de yapılacak.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Uluslararası Trampolin Cimnastik Turnuvası İtalya'da başladı - Son Dakika


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