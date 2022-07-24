Uluslararası ve Ulusal Atlı Dayanıklılık Yarışmaları tamamlandı

Uluslararası ve Ulusal Atlı Dayanıklılık Yarışmaları, Çanakkale'deki Kocadere Kamp Alanı'nda yapılan finalle tamamlandı.

Uluslararası Binicilik Federasyonu ve Türkiye Binicilik Federasyonunun iş birliğiyle düzenlenen etkinliğe, Türkiye, Katar, Dubai ve Lübnan'dan 150 sporcu, atlarıyla katıldı.

Gelibolu Yarımadası'ndaki Kocadere Kamp Alanı'nda gerçekleştirilen organizasyonda katılımcılar, sıcak havaya rağmen performanslarını sergiledi.

Etkinliğin son gününde gerçekleştirilen final yarışmalarında 2 yıldız 122 kilometre kategorisinde birinciliği "The Max" isimli atı ile İrem Kavraz kazandı.

Yarışmada "Çelik Yele" isimli atı ile Haluk Yüksel ikinci, "Berktin" isimli atı ile İsmail Eray Çokal ise üçüncü oldu.

Dereceye girenlere ödülleri Çanakkale Valisi İlhami Aktaş ile Türkiye Binicilik Federasyonu Başkanı Hasan Engin Tuncer tarafından verildi.

Ödül törenine Gelibolu Kaymakamı Bekir Abacı, Eceabat Belediye Başkanı Saim Zileli, Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkan Yardımcısı Zülküf Memiş ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer Kalkan da katıldı.

Tören, hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.